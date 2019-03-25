Yenipazar ve Karaçakal Yörükleri Şehitler İçin Mevlit Okuttu

Yenipazar ve Karaçakal Yörükleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası dolayısıyla Ulu Önder Atatürk ve şehitler anısına mevlit okuttu.

Yenipazar ve Karaçakal Yörükleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıldönümü ve Şehitleri Anma Haftası nedeniyle bir anma etkinliği düzenlendi. Yenipazar merkez TARİŞ Camisi önünde düzenlenen etkinlikte Kur'an Kerim ve Hatmi Şerif okundu. Ulu Önder Atatürk ve tüm şehitlerin anıldığı etkinlikte, imece usulü toplanan paralarla hazırlanan yiyecekler binlerce vatandaşa ikram edildi.

Yenipazar Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı, Yenipazar İlçe Müftüsü Şevket Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Karademir, Yenipazar ve Karaçakal Yörükleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Duran Teke, dernek üyelerinin katıldığı ile halkın büyük ilgi gösterdiği etkinlik şehitlerin ruhuna hep birlikte dua edilmesiyle son buldu.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası dolayısıyla lokma hayrı yaptıklarını belirten Yenipazar ve Karaçakal Yörükleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Çobanoğlu, Çanakkale Zaferinin eşine tarihte az rastlanabileceğini söyledi. Çanakkale Savaşının en büyük kahramanlık destanlarından biri olduğu kadar Kurtuluş Savaşına ve nihayetinde Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olduğunu dikkat çeken Çobanoğlu, "Çanakkale muharebeleri göstermiştir ki, dünyada bu milletin var oluş iradesini kıracak hiç bir güç yoktur. Çanakkale'de ortaya konulan bu sarsılmaz vatan sevgisi, bu millet olma bilinci en büyük zenginliğimiz, en büyük gücümüzdür. Milletimiz, tarihte zorlu sınavlarından geçerek bugünlere ulaşmıştır. Çanakkale Zaferi, sadece geçmişimizin bir aziz hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü temel taşlarından biri olarak da milletimizin hissiyatında son derece önemli bir yere sahiptir. Çanakkale'de ve onlarca cephede bir hilal uğruna batan güneşlerin aydınlığı geleceğimize ışık olmaya ve bizlere ilham vermeye devam edecektir. Bu vesile ile Anafartalar Komutanı Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale Şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve fedakar milletimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

Etkinlikte aynı zamanda Yenipazar ve Karaçakal Yörüklerinin yaşam öyküsü ve kültürünün anlatıldığı "Karaçakal Yaylasından Esintiler" adlı kitabın da tanıtımı yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA