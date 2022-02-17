Yenipazar'da proje kapsamında antep fıstığı ağaçlarının budaması yapıldı - Haberler
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Yenipazar'da proje kapsamında antep fıstığı ağaçlarının budaması yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yenipazar'da proje kapsamında antep fıstığı ağaçlarının budaması yapıldı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Örnek Çiftçi, Örnek Bahçe projesi kapsamında pilot mahallelerde antep fıstığı ağaçlarının budaması gerçekleştirildi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Örnek Çiftçi, Örnek Bahçe projesi kapsamında pilot mahallelerde antep fıstığı ağaçlarının budaması gerçekleştirildi.

Yenipazar Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Örnek Çiftçi, Örnek Bahçe Projesi kapsamında ilk olarak Eğridere Mahallesi'nde budama çalışmaları yapıldı. İlk budama çalışmalarını Devlet eski Bakanı Yüksel Yalova, Yenipazar Kaymakamı Osman Kural, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Sezer Kalaycı ve Mahalle muhtarları yerinde inceleme fırsatı buldu. Proje kapsamında antep fıstığı ağaçlarının usulüne uygun şekilde budaması gerçekleştirildi. - AYDIN

Yenipazar'da proje kapsamında antep fıstığı ağaçlarının budaması yapıldı

Yenipazar'da proje kapsamında antep fıstığı ağaçlarının budaması yapıldı

Yenipazar'da proje kapsamında antep fıstığı ağaçlarının budaması yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Yenipazar, Hisarcık, Çiftçi, Bahçe, Yerel, Haberler

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