Yenimahalle'de yaşlıların evinde bayram temizliği

Yenimahalle Belediyesi ilçe sınırları içinde bulunan hasta ve yardıma muhtaç yaşlıların evlerini bayram öncesi temizliyor.

Toplamda bin 200'e yakın yaşlı ve engelinin evini rutin olarak temizleyen Yenimahalle Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı öncesi çalışmalarına hız verdi.

Bayrama sayılı günler kala vatandaşların evinde çalışan temizlik ekipleri, cam, kapı, yer, eşya, halı, koltuk, lavabo ve tuvalet temizliği yapıyor.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yaşı ilerleyen ya da sağlık durumundan dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızı tespit ederek, talepleri doğrultusunda evde temizlik hizmeti veriyoruz. Ben ve ekibim ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gücümüzün yettiği ölçüde yardımcı oluyoruz, onlara sahip çıkıyoruz. Şimdi de tüm yurttaşlarımız bayramı en güzel şekilde yaşasın diye bu hizmetlerimize hız verdik. Bayramları şimdiden kutlu olsun." dedi.

Kaynak: AA