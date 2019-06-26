Yenimahalle'de havuzlara ilgi arttı
Yenimahalle ilçesinde yaz mevsiminin gelmesiyle havuzlarda yoğunluk yaşandı.
Yenimahalle ilçesinde yaz mevsiminin gelmesiyle havuzlarda yoğunluk yaşandı.
Vatandaşlar, Yenimahalle Belediyesi Hacı Sabancı, Turgut Özakman, Bülent Ecevit ve Barıştepe Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'ne ilgi gösterdi.
Belediye Başkanı Fethi Yaşar, özellikle yaz aylarında tatil için şehirden ayrılmayan vatandaşlar için havuzların büyük fırsat olduğunu belirterek, "Yapılan bu hizmetlerin sadece Yenimahalle değil tüm il genelinde vatandaşlarımız tarafından bu derece rağbet görmesi bize mutluluk vermektedir. Yakın zamanda açacağımız yeni havuzlarımız ve spor merkezlerimizle hizmetlerimize devam edeceğiz." dedi.
Kaynak: AA
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