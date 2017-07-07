Yenimahalle Belediyesinden Modern Düğün Salonu

Yeni evlenecek çiftlerin düğünlerine ev sahipliği yapan Yenimahalle Belediyesi Yeni Salon'u, yenilenen modern yüzüyle hizmet vermek için gün sayıyor.



Yenileme çalışmaları kapsamında duvarlardan tavana, tuvaletlerden elektrik aksamına, masalar ve sandalyelerden sahneye kadar salonun tüm bölmeleri sıfırdan inşa ediliyor. Baştan aşağı değiştirilen 250 kişilik salonun bebek bakım odası, sanatçı kulisi, gelin-damat odası, tebrik aile fotoğrafları fuaye alanı, park ve bahçesi de bulunuyor.



Yakında hizmete başlayacak salon, şimdiden düğün, sünnet, nişan, kına, mevlit gibi organizasyonlar için yoğun talep görüyor. Salonun modern görüntüsüyle, donanımıyla 5 yıldızlı bir otelin salonu gibi olduğunu söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Göreve geldiğimiz günden bu yana hep en iyisini yapmak için çalıştık. Modern salonlarımızla vatandaşlarımızın mutluluğuna ortak olalım istedik. Herkesin yüzü gülsün istedik. Bu yüzden de Yeni Salonumuzu yenilerken hem modern ve kullanışlı hem de herkesin bütçesine uygun olmasına dikkat ettik. Bu salonumuz şu anda 5 yıldızlı bir otelin salonu gibi dizayn edildi. Masalarıyla, sahnesiyle, ışıklandırmasıyla, süslemeleriyle çok ferah çok güzel bir salon oldu. Evlenecek tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum" dedi. - ANKARA