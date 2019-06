Yenimahalle Belediyesi'nden kadınlara danışma hizmeti

Yenimahalle ilçesinde belediye tarafıdan açılan merkezinin psikolojik, fiziksel, cinsel ve ekonomik şiddet gören kadınlara danışma hizmeti verdiği bildirildi.

Yenimahalle Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık, istihdam, sosyal hizmet gibi konularda hizmet veren ve bilgilendirme yapan merkez, mağdur kadınları talepleri doğrultusunda, yine belediyenin bünyesinde olan kadın sığınma evine de yönlendiriyor.

Kadın danışma merkezi, bu süreçte çocukların etkilenme oranını en aza indirgemek için annelerle birlikte çocuklarına da danışmanlık hizmeti veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen psikolog Zehra Ülger, fiziksel şiddetin yanında duygusal ve sözel şiddetin de bir sorun olduğunu belirterek, "Yüksek sesle bağırmak, iğneleyici sözler söylemek, kendini kötü hissettiren laf ve cümlelerin kullanılması da şiddete giriyor. Bu şekilde sözel şiddet uygulayan kişi, her şeyden önce kadının kendine olan özgüvenini yitirmesini sağlıyor. Ancak ne yazık ki, kadınlarımızın çoğu bu sözel şiddetle yüzleşmek bile istemiyorlar. Bizler onlar için elimizde gelen her şeyi yapıyoruz. Kadınlarımıza yapılan her türlü şiddetin karşısındayız. Amacımız mağdur kadınlarımıza destek olmak, yaşadıkları travmadan bir an önce kurtulmalarını ve normal hayata dönmelerini sağlamak. Telefonla yapılan başvuruları da değerlendirildiği Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi içinde bulunan kadın danışma merkezinden yardım almak isteyen vatandaşlar, '332 08 71' ve '335 22 96' telefon numaralarını arayarak bilgi alabilirler."ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA