Yenilmezler filmi konusu nedir? Yenilmezler oyuncuları ve Yenilmezler özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yenilmezler filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yenilmezler konusu, Yenilmezler özeti ve Yenilmezler oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yenilmezler filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Yenilmezler filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yenilmezler filmini izleyecek olanların merak ettiği Yenilmezler konusu nedir, Yenilmezler oyuncuları kimler ve Yenilmezler özeti gibi konuları inceliyoruz.

YENİLMEZLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

SHIELD adıyla tanınan uluslararası barış örgütünün başındaki isim Nick Fury, tüm dünyanın güvenliğine karşı büyük bir tehdit oluşturan düşmanla karşı karşıya kalır. Fury, dünyayı yaklaşan bu felaketten kurtarmak için en cesur ve en 'süper' kahramanlardan oluşan bir ekip kurmak zorundadır...

İlki 1963'te yayınlanan ve o günden sonra çizgi roman fanatiklerinin mabedi haline gelen Marvel'ın en sevilen serilerinden olan 'The Avengers'ın sinema uyarlaması olan yapımda baş rolleri de efsanevi bir kadro paylaşıyor: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgard ve Samuel L. Jackson'ın yer aldığı süper kahramanlar filmi Yenilmezler'in senarist ve yönetmen koltuğunda ise Joss Whedon oturuyor.

YENİLMEZLER OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Joss Whedon

Oyuncular: Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Cobie Smulders

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2012

Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2012 Cuma

Senaryo: Zak Penn, Joss Whedon

Yapımcı Firma: Marvel Enterprises

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: The Avengers