Yenilikçi öğrencilerin projeleri Eyüpsultan'da sergilendi

15.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:34

Eyüpsultan'da yenilikçi öğrencilerin çalışmalarının sergilendiği Geleceğin Teknoloji Mimarları Proje Sergisi açıldı.



Eyüpsultan Belediyesi, yenilikçi ve üretken öğrencilerin çalışmalarını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Eyüpsultan Kütür Sanat Merkezi'nde Geleceğin Teknoloji Mimarları Proje Sergisi açıldı. Serginin açılışına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile yenilikçi projeler tasarlayan çok sayıda öğrenci katıldı. Robotik kodlama, oyun programlama, sosyal sorumluluk çalışmaları gibi birçok alanda proje de alanda vatandaşlara sunuldu. Sergide öğrenciler hem projelerini tanıttı, hem de yaşıtlarının çalışmalarını inceledi. Öğrencilerin kimi engelli araçlarının park yerlerine diğer sürücülerin park etmesinin önüne geçmek için çalışma yaparken kimisi ise akıllı ev çalışmalarıyla dikkat çekti. Başkan Köken de stantları gezerek öğrencilerin projelerini inceledi, bilgi aldı. Köken, üretken gençlerin geleceğin teknolojisiyle sentezlenen projelerini her daim desteklediklerini belirtti.



"Büyümemizin yolu bu yapay zekayı doğru kullanmaktan geçiyor"



Öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren geleceğin teknolojilerine hazırlanması gerektiğini ifade eden ve bu noktada çalışmalar sürdürdüklerini belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Hepsinde emek var ve ciddi bir hazırlık yapmışlar. Bizim gelişmemizin ve büyümemizin yolu bu yapay zekayı doğru kullanmaktan geçiyor. O yüzden buna yatırım yapıyoruz. Gençler de bu işe çok meraklı. Bunun alt yapısını hazırlamamız lazım. Buraya yatırım yapmamız lazım. Bunun için matematiği, fiziği, kimyayı sevdirmemiz lazım. Şimdi Kemerburgaz'da Matematik evi açıyoruz. Çocuklar araştırmaktan okumaktan uzak durmasınlar, sosyal medyadan belirli bir saatten sonra uzak dursunlar" diye konuştu.



"Engelli otoparklarına park eden araçları engellemek için yapıldı"



Engelli araçlarının park yerlerine diğer sürücülerin park etmesinin önüne geçmek için bir proje oluşturduklarını dile getiren öğrenci İlyas Eren Çalışkan, "Microsoft Ofisi'ne gönderdiğimiz 'Magandaya engel' adlı projemizle buradayız. Engelli otoparklarına park eden araçları engellemek için yapıldı. Normal araç geldiğinde gişeyi açıyor ama engelli aracı değilse gişeyi açmıyor ve uyarı veriyor. Bence bütün otoparklarda ihtiyaç var. Açık otoparklarda çok fark edilmiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA