Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: Kuraklıkla ilgili Tarım Bakanı ile görüştüm, kızdım bağırdım

Yaşanan kuraklık nedeniyle Ardahanlıları ziyaret eden Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşme yaptığı belirterek, "Kuraklıkla ilgili Tarım Bakanı aradı beni biraz önce. Tarım Bakanı ile görüştüm sabah. Kızdım, bağırdım" ifadelerini kullandı. Yılmaz'ın bu sözleri sosyal medyada dalga konusu oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcılığını yaptıktan sonra CHP'den istifa ederek Yenilik Partisi'ni kuran Öztürk Yılmaz, bugün kuraklığın vurduğu Ardahan'daki köylere bir ziyaret gerçekleştirdi. Yılmaz, ziyaret sırasında vatandaşlara seslenerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KIZDIM, BAĞIRDIM"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile telefonla konuştuğunu söyleyen Yılmaz, "Kuraklıkla ilgili Tarım Bakanı aradı beni biraz önce. Tarım Bakanı ile görüştüm sabah. Kızdım, bağırdım. Şimdi aradı, size bir müjdem var. Bir şey açıklayacağım" diye konuştu.

"BAKARIZ, EDERİZ İLE OLMAZ"

Yılmaz, "'Çiftçinin kullandığı krediler, bunlar faizlerini erteleyin' dedim. Pardon 'affedin' dedim. Benim söylediklerimi söylüyorum. 'Faizlerini almayın' dedim. 'Ana para ödemesi 3 yıl sonra 4 yıl sonra başlasın' dedim. 'Kardeşim öyle bakarız ederiz ile olmaz' dedim. 'Birkaç gün içerisinde bunu halledin' dedim. Ben bunu konuştum Bakan'la. Bakan da 'tamam' dedi. Bakan da Tarım İl Genel Müdürüne talimat verdi. Teşvik paketi 1 haftaya kalmaz çıkaracaklar. Yalnız bakan dedi ki; aynı durum Kars ve Erzurum'da olduğu için teşvik paketi orayı da içermesi gerekiyor. 'Vallahi ben onu bilmem' dedim." şeklinde konuştu.

DALGA KONUSU OLDU

Yılmaz bu sözleri sonrası sosyal medyada dalga konusu oldu. İşte bazı kullanıcıların tweetleri;