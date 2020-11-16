Yenilgi anlaşmasını imzalayan Paşinyan: Karabağ'daki durumun sorumlusu benim, gerekirse mahkemeye çıkarım
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Yenilgi anlaşmasını imzalayan Paşinyan: Karabağ'daki durumun sorumlusu benim, gerekirse mahkemeye çıkarım

16.11.2020 22:47 | Son Güncelleme: 16.11.2020 22:59

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya ile Karabağ konusunda yapılan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Paşinyan, "Durumun en büyük sorumlusu olduğumu anlıyorum. Bu nedenle mahkemeye çıkmam gerekiyorsa çıkabilirim" diye konuştu.

Video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında konuşan Paşinyan, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki mağlubiyetinden sorumlu olduğunu belirtti.

"BENİM GÜNDEMİMDE ÜLKENİN İSTİKRARINI SAĞLAMAK VAR"

Ülkede kendisine yönelik istifa çağrılarını ve bu yönde bir adım atıp atmayacağına ilişkin soru üzerine Paşinyan, "Benim gündemimde yalnızca ülkenin istikrarını ve güvenliğini sağlamak var" dedi.

SAVAŞ SÜRERKEN FARKLI TEKLİFLER GELDİ?

Paşinyan, kendisine yöneltilen "Savaşın farklı dönemlerinde Ermenistan'a farklı anlaşmalar teklif edildi mi?" şeklinde soruyu ise şu şekilde yanıtladı:

"Hayır, farklı belgeler sunulmadı. Savaş öncesindeki Şuşa dahil toprakların Azerbaycan'a verilmesine yönelik mantık devam etti. Durum 2016'dan beri bu şekildeydi. Ermenistan tarafı bu teklifleri ertelemek zorundaydı. Söz konusu toprakları bırakmayı kabul etseydik savaşı engelleyebilirdik ama savaşmayı tercih ettik."

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar sonrası, Rusya'nın da katılımıyla iki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, Ermenistan'ın Kelbecer, Laçin ve Ağdam'dan kayıtsız şartsız çekilmesi, Azerbaycan'ın kurtardığı bölgelerde kalması, Türk ve Rus barış gücünün ise bölgeye konuşlanması kararlaştırılmıştı.

Yenilgi anlaşmasını imzalayan Paşinyan: Karabağ'daki durumun sorumlusu benim, gerekirse mahkemeye çıkarım

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