Yenilenen Çakırbeyli Pazarı'nda renkli görüntüler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yenilenen Çakırbeyli Pazarı'nda renkli görüntüler

Koçarlı Belediyesi ve Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) iş birliğinde yenilenen Çakırbeyli pazarı bugün yeni çehresiyle hizmete açıldı.

Yenilenen Çakırbeyli Pazarı'nda renkli görüntüler
21.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:17

Koçarlı Belediyesi ve Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) iş birliğinde yenilenen Çakırbeyli pazarı bugün yeni çehresiyle hizmete açıldı. Canlı Müzik ve Halk oyunları gösterileri ile renkli görüntülerin yer aldığı pazar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Koçarlı Belediyesi Çakırbeyli Pazarı YİKOB'un da desteği ile baştan aşağı yenilendi. Daha modern bir hale getirilen pazarda açılır-kapanır tentelerden, tezgah, önlük ve masa örtülerine varıncaya kadar her türlü eşya tek tip kullanıldı. Yaklaşık 150 pazarcı esnafının tezgah açarak, tamamen doğal ürünlerini satışa sundukları pazar, yeni yüzüyle hizmete girdi. Pazarı meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile birlikte gezen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, esnafların pazar ile ilgili talep ve sorunlarını dinledi.

Esnafı tek tek ziyaret ederek talep ve isteklerini dinleyen Bediye Başkanı Nedim Kaplan "Pazarın önceki halini herkes biliyordu. O kötü görüntüden ziyaretçilerimizi ve halkımızı kurtarmamız gerekiyordu. Pazar yerini düzenleme noktasında bir çalışma başlattık. Biz bu işi, Sayın Valimiz Yavuz Selim Köşger'in desteği ile başardık. Tente ve masaların masrafları Aydın Valiliği tarafından karşılandı. Alt yapı çalışmasını da belediye olarak biz gerçekleştirdik. Daha modern bir şekilde hizmete açtığımız pazarımızda esnaflarımız, ürettikleri ürün ve eşyaları satarak, ülke ve aile ekonomilerine katkı sunacaklar. Bundan dolayı da çok mutluyuz" dedi.

Haftalar sonra yenilerek tekrar hizmet vermeye başlayan pazardaki ilk alışveriş gününe Vali Yardımcısı Hulusi Arat, Belediye Başkanı Nedim Kaplan, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak Haber
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Haber
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor
İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Emniyet bekçilerle ilgili 'Bekar kadınların evini gözetleyebilir' iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu
Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 asker yaralandı
Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 asker yaralandı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Ebru Gündeş Burcu Esmersoy
Spor Ozan Tufan Gökhan Gönül Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ateş Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Yenilenen Çakırbeyli Pazarı'nda renkli görüntüler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 15:40:20. #1.14#
title