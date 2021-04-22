Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 23 Nisan'ı dijital gösterimle anlatıyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 23 Nisan'ı dijital gösterimle anlatıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 23 Nisan'ı dijital gösterimle anlatıyor
Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen ve Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda açılan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dijital Gösterimi"nin basın tanıtımı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen ve Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda açılan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dijital Gösterimi"nin basın tanıtımı gerçekleştirildi.

Serginin dijital gösteriminde 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıyla taçlanan Milli Mücadele süreci, zengin fotoğraflar ve video görüntüleri eşliğinde anlatılıyor.

Üç salondan oluşan gösterimin ilk salonunda 23 Nisan'da nelerin yaşandığı, ulusal egemenlik, milli irade, meclis ve çocuk kavramları, hayalet tül üzerine yansıtılan üç boyutlu holografik resimlerle anlatılıyor.

İkinci salonda meclisin açılışı, aldığı önemli kararlar ve ilk meclis mebusları tanıtılarak, televizyon arşivleri ile gazete kupürlerinden derlenen görsel malzemelerle, nostaljik 23 Nisan törenleri ve Kurtuluş Savaşı'nın kahraman komutanları ekrana veriliyor.

Son salonda ise "23 Nisan'a Giden Yol" başlıklı fotoğraf gösterimiyle beraber, Milli Mücadele'nin başından meclisin toplanmasına kadar yaşananlarla, Kurtuluş Savaşı Cepheleri, kahramanları, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Amasya Genelgesi gibi başlıklar klasik sergilerdeki alışılmış sunum tarzının dışına çıkılarak sergileniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığı sergide, girişlerde ateş ölçümü yapılarak, misafirlerin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması sağlanıyor.

Serginin dijital gösterimi cumartesi ve pazar günleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olurken 18 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 23 Nisan'ı dijital gösterimle anlatıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 23 Nisan'ı dijital gösterimle anlatıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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