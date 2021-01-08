Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza sebebiyle seferler durduruldu

Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

KALABALIK YAŞANDI

Metronun içerisinde seferlerin yapılamayacağı yönündeki anonsun ardından yolcular, diğer ulaşım araçlarıyla yollarına devam etmek zorunda kaldı. Öte yandan seferlerin durdurulması, metroda kalabalığa neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara