Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza sebebiyle seferler durduruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza sebebiyle seferler durduruldu

08.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:40

Metro İstanbul, teknik arıza nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferlerin yapılamadığını duyurdu.

Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

KALABALIK YAŞANDI

Metronun içerisinde seferlerin yapılamayacağı yönündeki anonsun ardından yolcular, diğer ulaşım araçlarıyla yollarına devam etmek zorunda kaldı. Öte yandan seferlerin durdurulması, metroda kalabalığa neden oldu.

Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza sebebiyle seferler durduruldu
Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza sebebiyle seferler durduruldu
Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza sebebiyle seferler durduruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk İlker Başbuğ Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Meghan Markle
Spor Fatih Terim Ömer Bayram Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza sebebiyle seferler durduruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 13:39:54. #1.14#
title