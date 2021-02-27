Yenikapı'da trolle kaçak avcılık yapan teknelere denetim
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Yenikapı'da trolle kaçak avcılık yapan teknelere denetim

27.02.2021 19:24 | Son Güncelleme: 27.02.2021 19:38
Yenikapı'da trolle kaçak avcılık yapan teknelere denetim

Elif YAVUZ / FATİH, Yenikapı'da trolle kaçak avcılık yapan teknelere yönelik 83 kişilik dev ekiple denetim yapıldı.

Elif YAVUZ/ FATİH, Yenikapı'da trolle kaçak avcılık yapan teknelere yönelik 83 kişilik dev ekiple denetim yapıldı. Denetimde gemilerin zula diye tabir edilen yerlerinde tespit edilen 10 adet trol kapısı ve 4 adet trol ağına el konuldu. Denetim sonucunda 4 kişiye idari para cezası uygulandı. 

Fatih Yenikapı Mendirek alanında trolle kaçak avcılık yapanlara yönelik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, İBB Çevre Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı toplam 83 personelin katılımıyla denetim yapıldı.

Yapılan denetimde gemilerin zula diye tabir edilen yerlerinde tespit edilen 10 adet trol kapısı ve 4 adet trol ağına el konuldu. Denetim sonucunda 4 kişiye idari para cezası uygulandı.  El konulan trol ağı ve kapıları mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere yediemin limanına teslim edildi.

 


Yenikapı'da trolle kaçak avcılık yapan teknelere denetim
Yenikapı'da trolle kaçak avcılık yapan teknelere denetim
Yenikapı'da trolle kaçak avcılık yapan teknelere denetim
Yenikapı'da trolle kaçak avcılık yapan teknelere denetim
Yenikapı'da trolle kaçak avcılık yapan teknelere denetim
Yenikapı'da trolle kaçak avcılık yapan teknelere denetim
Yenikapı'da trolle kaçak avcılık yapan teknelere denetim
Yenikapı'da trolle kaçak avcılık yapan teknelere denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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