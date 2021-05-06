Yenigün Gazetesi 17. yaşını kutluyor
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Yenigün Gazetesi 17. yaşını kutluyor

Yenigün Gazetesi 17. yaşını kutluyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de günlük olarak yayımlanan Yenigün Gazetesi kuruluşunun 17. yıl dönümünü kutluyor.

Edirne'de günlük olarak yayımlanan Yenigün Gazetesi kuruluşunun 17. yıl dönümünü kutluyor.

Yenigün Gazetesi'nin sahibi Hasan Tahsin Eryonar, yaptığı yazılı açıklamada, mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Gazetenin yayın hayatına başladığı günden bugüne 4 bin 768 kez gazete çıkarıp okuyuculara sunulduğunu aktaran Eryonar, şunları kaydetti:

"Gazetemiz Yenigün kurulduğu günden bugüne çok önemli değişikliklere uğradı. O günlerde de söylediğim ve söz verdiğim gibi, her türlü teknolojik yeniliğe açık olarak bu mesleği sonuna kadar sürdüreceğiz. Okuyucularımız sözümüzde durduğumuza şahit oluyor. O yenilikleri bundan sonra da görecekler. Bugünlere erişmemizde büyük rolü bulunan ekibimize teşekkür ederken yine aynı ruh ve çalışma gücüyle nice yıllara erişmemizi temenni ediyorum."

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Tarık Eryonar da ilk gün ki heyecanla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Son teknolojik gelişmemiz de gündem yaratan toplantı ve açıklamaları görüntülü bir şekilde vermek oluyor. Bu sistemi daha da ileriye taşımak çabasındayız. Hedefimiz teknolojik gelişmelere açık olmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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