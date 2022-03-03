Yenidoğan bebeklerin ilk hediyesi Çifteler Belediyesi'nden - Haberler

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Yenidoğan bebeklerin ilk hediyesi Çifteler Belediyesi'nden

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yenidoğan bebeklerin ilk hediyesi Çifteler Belediyesi'nden

Eskişehir Çifteler Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından yeni doğan bebeklere ait ihtiyaçların giderilmesine katkı sağlamak amacıyla ailelere ziyaret gerçekleştiriliyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Çifteler Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından yeni doğan bebeklere ait ihtiyaçların giderilmesine katkı sağlamak amacıyla ailelere ziyaret gerçekleştiriliyor.

Müdürlük personeli, anne ve babaların mutluluklarına ortak olmak, ailelerin ihtiyaçlarına katkı sağlamak için "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yenidoğan minikleri ziyaret ediyor. Yeni doğum yapan anneleri evlerine giderek, dünyaya gözlerini açan minik bebekler için hediyeler veriliyor. - ESKİŞEHİR

Yenidoğan bebeklerin ilk hediyesi Çifteler Belediyesi'nden

Yenidoğan bebeklerin ilk hediyesi Çifteler Belediyesi'nden

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Çifteler Belediyesi, Eskişehir, Bebek, Yerel, Haberler

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