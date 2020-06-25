Yeniden Yapım Resident Evil 4 Hikayesi Nasıl Olacak?
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Yeniden Yapım Resident Evil 4 Hikayesi Nasıl Olacak?

Yeniden yapım Resident Evil 4 ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Aesthetic Gamer, yaptığı paylaşımlar ile hem hikayesi genişlemeye gidileceğinden bahsetti hem de oynanış sistemine dair ipucu verdi.

Yeniden Yapım Resident Evil 4 Hikayesi Nasıl Olacak?
25.06.2020 21:00 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:04

Yeniden yapım Resident Evil 4 ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Aesthetic Gamer, yaptığı paylaşımlar ile hem hikayesi genişlemeye gidileceğinden bahsetti hem de oynanış sistemine dair ipucu verdi.

Resident Evil serisinin yeni oyunu Resident Evil: Village, gerçekleştirilen son PlayStation 5 etkinliğinde duyurulmuştu. Yeni nesil konsollar için geliştirilmekte olan Resident Evil: Village, önümüzdeki sene satışa sunulacak. Bu oyunun sonrasında seri için sırada neyin olacağı belirsiz ama her halükarda yola devam edileceğine dair en ufak bir şüphe yok.

Şimdilik ortada bir sonraki oyun ile ilgili resmi bir açıklama veya ufak da olsa bir ima yok. Ancak geçtiğimiz aylarda ortaya atılan bir iddiaya göre, sil baştan yapım bir Resident Evil 4 ile karşılaşacakmışız gibi görünüyor. M-Two tarafından 2018 yılından geliştirilmekte olan bu oyuna, hem Capcom bünyesindeki hem de dış stüdyolar tarafından destek sağlanıyor ve 2022 yılında satışa sunulması planlanıyor.

Yeniden Yapım Resident Evil 4 Hikayesi

Japon oyun devi her zaman olduğu gibi bu iddiayı teyit etmiş veya yalanlamış değil ama Aesthetic Gamer, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile yeni bilgi sunmaya devam ediyor.

Kullanıcının söylediğine göre yeniden yapım Resident Evil 4 ile orijinal oyunun hikayesinde genişlemeye gidilecekmiş. Ancak bunun tahmin edildiği şekilde olmayacağını söylüyor. Hatta bunu bir örnekle de açıklamış, Aesthetic Gamer. Hatırlayacağınız üzere oyunda Dr. Salvador isimli testereli bir düşmanımız vardı. Kendisiyle ilk olarak köy bölümünde karşılaşmış ve senaryonun ilerideki safhalarında da birkaç kez daha çatışmak durumunda kalmıştık. Ne var ki kendisi hakkında pek bir detay verilmemişti. Yeniden yapımda bu karakter ile ilgili fazlaca şey öğreneceğimiz söyleniyor. Buradan yola çıkarak ana hikaye ve bağlantılı karakterlerin yanı sıra, karşılaştığımız ama hakkında herhangi bir bilgi sunulmayan veya yüzeysel olarak geçilen karakterler ve olaylara bu defa derinlik kazandırılacağı sonucuna varabiliriz.

Aesthetic Gamer aynı zamanda oyunun oynanış sistemine de değindi. Bildiğiniz gibi Resident Evil 4, seri için oynanış anlamında da bir devrim niteliğindeydi. Öyle ki, sabit kamera açısından omuz kamerasına geçişin yaşandığı oyun olmuştu. Yeniden yapımda ise orijinaline sadık kalınan veya Resident Evil 2 (2019) ve Resident Evil 3 (2020) benzeri bir oynanışın olmayabileceği söyleniyor. Nedeni ise Resident Evil 4'ün başardığı şeye ulaşmasının önüne geçebilecek olmasıymış. Yani daha farklı bir oynanış sistemiyle karşılaşabiliriz. Tabii ki bunu resmi duyuru yapıldığında daha net olarak göreceğiz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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