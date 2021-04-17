Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan aşı karşıtlığını yükseltecek sözler: Yapılan aşılar kısırlaştırıcı olabilir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının 60 bine ulaştığı gün çok tartışılacak bir açıklama yaparak koronavirüs aşılarının kısırlaştırabileceği iddiasında bulundu. Erbakan'ın sözleri tepkiye neden oldu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel bir televizyon kanalında konuk olduğu programda aşı karşıtlığını yükseltebilecek açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 aşılarıyla kısırlaştırmanın hedeflenmiş olabileceğini öne süren Erbakan, "Bill Gates olsun, bunların önde gelenleri olsun. 'Efendim kaynaklar yetmiyor', 'Gıda imkanı yetmiyor', su kaynağı yetmiyor' 'Onun için nüfus çok fazla, azaltmak lazım' diye zaten söylüyorlar. Pandemi azaltmasa bile yapılacak aşılarla birlikte böyle bir şey yapılması mümkün olabilir. Allah göstermesin yani kısırlaştırıcı." ifadelerini kullandı.

"KORONA SÜRECİ SİYONİZM PLANLARINA HİZMET EDİYOR"

Erbakan, "Afrika'da pek çok bölgede bu biyolojik silahları kullandıklarını anlatıyor Amerikalı yazarlar ifade ediyorlar. Amerika'da nerede ve nasıl geliştirdikleri ve Afrika'da nerede nasıl suya kattıkları. Bu korona da daha gelişmiş versiyonu olabilir. Biz bunu ifade ettiğimiz zamanlarda İsrail ve İspanya basınında bu haber oldu. Biz dedik 'şüphelerimiz var. Çünkü bu korona süreç dünya siyonizmin planlarına hizmet ediyor. Hem nüfusun azaltması, sağlığın bozulması hem ekonominin çökertilmesi. Bütün ekonomiler çöktü" dedi.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Sağlık Bakanı'nın ve bilim insanlarının aşı tavsiyesi yaptığı dönemde Fatih Erbakan bu sözleri aşı karşıtlığını körükleyeceği düşüncesiyle sosyal medyada tepki çekti.