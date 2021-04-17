Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan aşı karşıtlığını yükseltecek sözler: Yapılan aşılar kısırlaştırıcı olabilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan aşı karşıtlığını yükseltecek sözler: Yapılan aşılar kısırlaştırıcı olabilir

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının 60 bine ulaştığı gün çok tartışılacak bir açıklama yaparak koronavirüs aşılarının kısırlaştırabileceği iddiasında bulundu. Erbakan'ın sözleri tepkiye neden oldu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel bir televizyon kanalında konuk olduğu programda aşı karşıtlığını yükseltebilecek açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 aşılarıyla kısırlaştırmanın hedeflenmiş olabileceğini öne süren Erbakan, "Bill Gates olsun, bunların önde gelenleri olsun. 'Efendim kaynaklar yetmiyor', 'Gıda imkanı yetmiyor', su kaynağı yetmiyor' 'Onun için nüfus çok fazla, azaltmak lazım' diye zaten söylüyorlar. Pandemi azaltmasa bile yapılacak aşılarla birlikte böyle bir şey yapılması mümkün olabilir. Allah göstermesin yani kısırlaştırıcı." ifadelerini kullandı.

"KORONA SÜRECİ SİYONİZM PLANLARINA HİZMET EDİYOR"

Erbakan, "Afrika'da pek çok bölgede bu biyolojik silahları kullandıklarını anlatıyor Amerikalı yazarlar ifade ediyorlar. Amerika'da nerede ve nasıl geliştirdikleri ve Afrika'da nerede nasıl suya kattıkları. Bu korona da daha gelişmiş versiyonu olabilir. Biz bunu ifade ettiğimiz zamanlarda İsrail ve İspanya basınında bu haber oldu. Biz dedik 'şüphelerimiz var. Çünkü bu korona süreç dünya siyonizmin planlarına hizmet ediyor. Hem nüfusun azaltması, sağlığın bozulması hem ekonominin çökertilmesi. Bütün ekonomiler çöktü" dedi.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Sağlık Bakanı'nın ve bilim insanlarının aşı tavsiyesi yaptığı dönemde Fatih Erbakan bu sözleri aşı karşıtlığını körükleyeceği düşüncesiyle sosyal medyada tepki çekti.

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan aşı karşıtlığını yükseltecek sözler: Yapılan aşılar kısırlaştırıcı olabilir
Eczaneler hafta sonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu eczane çalışma saatleri 2021: Hafta içi-hafta sonu eczane çalışma saatleri neler?
Eczaneler hafta sonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu eczane çalışma saatleri 2021: Hafta içi-hafta sonu eczane çalışma saatleri neler?
Güzellik merkezi kapandı mı? Güzellik merkezleri saat kaça kadar açık? Kuaförler kapandı mı?
Güzellik merkezi kapandı mı? Güzellik merkezleri saat kaça kadar açık? Kuaförler kapandı mı?
Abdullah Karlidag
Haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut
Magazin Esra Erol Hande Erçel Merve Dizdar Burak Sergen
Spor Ryan Babel Ersun Yanal Gökhan Gönül Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan aşı karşıtlığını yükseltecek sözler: Yapılan aşılar kısırlaştırıcı olabilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 22:19:53. #1.15#

title