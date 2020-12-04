Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sakartepe: "CHP'nin genetik hastalığı ortaya çıktı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sakartepe: "CHP'nin genetik hastalığı ortaya çıktı"

04.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 04.12.2020 12:51
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sakartepe:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, CHP'li milletvekilinin kahraman Türk ordusu ile ilgili talihsiz açıklamasını kabul edilemez bulduklarını, CHP'nin genetik hastalığının yine depreştiğini, CHP'yi milletin değerlerine ve kurumlarına sahip çıkmaya davet...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, CHP'li milletvekilinin kahraman Türk ordusu ile ilgili talihsiz açıklamasını kabul edilemez bulduklarını, CHP'nin genetik hastalığının yine depreştiğini, CHP'yi milletin değerlerine ve kurumlarına sahip çıkmaya davet ettiklerini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe yaptığı açıklamada, "Öncelikle belirtmek isteriz ki, son dönemde Suriye sınırımızda, Doğu Akdeniz'de, terörle mücadelede destanlar yazan Mehmetçiğimizin millet olarak arkasındayız. Kahraman ordumuzun bu başarısından dolayı dostlarımız seviniyor, düşmanlarımız ise korkuyor. Mehmetçiğimizin başarıları göğsümüzü kabartırken, onlar fiili olarak sahada, millet olarak bizler de yüreğimizle ve dualarımızla evlatlarımızın arkasındayız. Bu hafta bir CHP milletvekilinin kahraman ordumuz için kullandığı skandal açıklamalar ülke gündemine düştü. Millet olarak üzülerek bu beyanatları izledik. Dahası ise CHP yönetimi tarafından milletvekilinin sözlerine sahip çıkılmasını hayretle ve ibretle izledik. Aziz milletimizin hiçbir ferdi tarafından asla kabul edilemeyecek bu açıklamaların ısrarla devam etmesi ve arkasında durulması ise CHP'nin halk ile olan mesafesini göstermektedir. Yargı mensuplarıyla, öğretmenlerle, esnafla arasına mesafe koyan CHP son açıklamaları ile millet ile de arasına mesafe koymuştur."

"CHP'nin genetik hastalığının yine depreştiği ortaya çıkmaktadır" diyen Sakartepe şöyle devam etti:

"Devletin kurucu partisi olduğunu her seferinde ifade eden CHP'yi devlet ve milleti anlamaya, milletin değerlerine ve kurumlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bununla birlikte gözden kaçırılan en önemli ayrıntı ise Habertürk televizyonuna RTÜK tarafından verilen hakkaniyete uygun olmayan cezadır. Bahse konu talihsiz açıklama Habertürk televizyonunda bir CHP milletvekili tarafından yapılmıştır. Fakat, program moderatörü tarafından müdahale edilmesine ve tasvip edilmediğinin net olarak ortaya koyulmasına rağmen RTÜK tarafından üst sınırdan cezalandırılmıştır. Bu cezanın hukuka uygun olmadığı ve basın özgürlüğü açısından ilgili cezanın kaldırılması gerektiği kanaatindeyiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin: 'Türk gemisine yapılan baskını şiddetle kınıyoruz'
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin: "Türk gemisine yapılan baskını şiddetle kınıyoruz"
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz'den Ahlat'a ziyaret
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz'den Ahlat'a ziyaret

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Osman Kavala Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır
Magazin Cansu Dere Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses Diego Armando Maradona
Spor Falcao Okan Buruk Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül
Tüm Haberler Ocak Uefa İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sakartepe: "CHP'nin genetik hastalığı ortaya çıktı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 13:14:23. #1.14#
title