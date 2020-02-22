: Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal, Mersin'de

22.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:09

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, "Parti olarak vazifemiz, karşı tarafı kötülemekten ziyade rakamları ortaya koyarak bunu nasıl çözeceğimizi anlatmak." dedi.

Aydal, Mersin'deki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, yeni bir parti olarak Türkiye'yi büyütecek ve kalkındıracak projeler hazırladıklarını söyledi.

Konuşmasında, muhalefet partilerinin tavırlarını eleştiren Aydal, "18 yıldır iktidarda olan bir hükümete hep 'kötü' demek hem anlamsız olur hem de vazifemiz değildir. Her şey kötüyse nasıl 18 yıl iktidarda kaldıları sorgulamamız lazım. Daha da ötesi, onlara oy veren zümreyi de bir ölçüde rencide etmiş oluruz." diye konuştu.

Aydal, eleştiri yaparken her zaman somut rakamları baz alacaklarını işaret ederek, şöyle konuştu:

"Parti olarak vazifemiz, karşı tarafı kötülemekten ziyade rakamları ortaya koyarak bunu nasıl çözeceğimizi anlatmak. 'İktidara gelince çözeceğiz' lafı başka bir şey. Biz, çözümlemelerimizi şimdiden söylemeliyiz. Türkiye'ye baktığımızda şunu görüyoruz. Türkiye üzerinde iktidarların yaptığı hatalar var, doğru. Bir de uluslararası yapılan hatalar, planlar var. Uluslararası hiçbir ülke Türkiye'yi, bu coğrafyada, bu stratejik ortamda yalnız bırakmaz. Bize düşen bunu görüp, tedbir alabilmektir."

Kaynak: AA

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