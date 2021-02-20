Yenice ormanlarında kar manzarası

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve Avrupa'nın 100 orman sıcak noktasından biri kabul edilip, koruma altında olan Yenice ormanları etkili olan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Yenice Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteği ile yapılan Ihlamur Seyir Terası da beyaz gelinliğini giydi. İlçenin hakim tepelerinden biri üzerine yapılan ve içerisinde bungalov evlerinin bulunduğu seyir terasında, kar manzarası ile güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR