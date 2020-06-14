- Yeni Zelanda'da binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü: "Eşitliği şimdi görmek istiyoruz"
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- Yeni Zelanda'da binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü: "Eşitliği şimdi görmek istiyoruz"

- Yeni Zelanda'da binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü: "Eşitliği şimdi görmek istiyoruz" Yeni Zelanda'da başkent Wellington ve Auckland kentinde toplam 8 bin kişinin katıldığı ırkçılık karşıtı protestolarda, "Yeni Zelanda'da eşitliği şimdi görmek istiyoruz", "Siyahilerin hayatı önemlidir"...

14.06.2020 13:08 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:12

- Yeni Zelanda'da binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü: "Eşitliği şimdi görmek istiyoruz"

AUCKLAND - Yeni Zelanda'da başkent Wellington ve Auckland kentinde toplam 8 bin kişinin katıldığı ırkçılık karşıtı protestolarda, "Yeni Zelanda'da eşitliği şimdi görmek istiyoruz", "Siyahilerin hayatı önemlidir" şeklinde sloganlar atıldı.

ABD'de geçtiğimiz 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar birçok ülkede devam ediyor. Yeni Zelanda'da başkent Wellington ve Auckland kentlerinde eş zamanlı olarak binlerce kişi katılımıyla protesto gerçekleştirildi. Protestocular ABD'de yaşanan olaylara karşı tepkilerini dile getirdi. Auckland kentinde Aotea Meydanında toplanan yaklaşık 5 bin kişi, ABD Konsolosluğunun bulunduğu binaya slogan atarak yürüdü. Protestocular dizlerinin üzerine çökerek 1 dakika boyunca George Floyd anısına saygı duruşunda bulundu. Yürüyüş boyunca protestocular, "Siyahilerin hayatı önemlidir", "Adalet yoksa barış da yok", "Yeni Zelanda'da eşitliği şimdi görmek istiyoruz" şeklinde sloganlar attı. Etiyopya ve Somali topluluklarının başı çektiği yürüyüş sırasında yapılan konuşmalarda barış odaklı mesajlar verildi.

Başkent Wellington kentinde ise Civic Meydanı'nda toplanan 3 bin kişi parlamento binasına yürüyüş düzenledi. Parlamento binasının önüne gelen protestocular, "Gelecek biz demek, gelecek özgürlük demek", "Polis şiddetine son" şeklinde slogan attı. Protestocular gösterilerin ardından sorunsuz bir şekilde bölgeden ayrıldı.

- Yeni Zelanda'da binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü: 'Eşitliği şimdi görmek istiyoruz'

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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