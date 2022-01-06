Yeni yılın ilk meclisi yapıldı

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - Belediye Başkanı Alper Taban Başkanlığında gerçekleştirilen mecliste, verimli tarım alanlarına tarımsal amaçlı yapıların yapılması konusu masaya yatırıldı.

İnegöl Belediyesi Ocak Ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü 14.30'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 13 gündem maddesi ile takrir maddelerinin masaya yatırıldığı 2022 yılının ilk meclisinin açılışında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, 2021 yılının geride kaldığını ifade etti. Başkan Taban, "Acısıyla ve tatlısıyla bir yılı geride bıraktık. 2022 yılında dolu dolu çalışmalarımız olacak. Aynı zamanda 2022 yılı İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü" dedi.

Başkan Taban, belediyenin Sayıştay denetiminden geçtiğini de belirterek denetimde herhangi problem ve sorunun olmadığını meclis üyelerine aktardı. Başkan Taban'ın konuşması sonrası devam eden meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Meclisin 6'ncı maddesinde tarımsal alanlara tarımsal amaçlı yapıların yapılması konusu görüşüldü. Tarımsal alanda amacı dışında yapılan ve ticari işletme ile imalathane olarak faaliyet gösterilmesinin önüne geçilmesi için tarımsal alanlarda tarımsal depo yapılmasının yasaklanması, soğuk hava deposu gibi işletmelerin ilgili kurumların olurlarıyla yapılmasına karar verildi. Madde, oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantıda Denetim Komisyonu üye sayısı belirlenerek üye seçimi yapıldı. Kapalı oyla yapılan seçim sonucunda, denetim komisyonuna; Kemal Kaya, Abdullah Akşeker, Yunus Keser, Regaip Korkmaz ve Mevlüt Akbay seçildi.

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