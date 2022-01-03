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Yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

Yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

2022 yılının ilk meclis toplantısının 1. oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında gerçekleştirildi.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - 2022 yılının ilk meclis toplantısının 1. oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında gerçekleştirildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Ocak ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 17 maddenin 9'u İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 5'i Plan Bütçe Komisyonuna, 2'si Tarife Komisyonu'na havale edildi. 1 maddede gündem dışı olarak gündem alınarak Tarife Komisyonu'na havale edildi.

Denetim komisyonu seçildi

Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Şahinbey Belediyesinin, 2022 yılı Denetim Komisyon üyeliği seçimi yapıldı. Yapılan oylamanın ardından Müslüm Yüksel, Mustafa Kaplan, Ali Bayram Özkardemli, Emine Ayaz, Mahmut Öztürk Denetim Komisyon üyeliğine seçildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Ocak ayı 2. oturum toplantısını 06 Ocak 2022 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP

Yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

Yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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