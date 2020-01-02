Yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
Haberler » Güncel » Yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı - Haber

Yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

2020 yılının ilk meclis toplantısının 1. oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkan Vekili Cuma Güzel başkanlığında gerçekleştirildi.

02.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:42
Yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

2020 yılının ilk meclis toplantısının 1. oturumu Meclis Başkan Vekili Cuma Güzel başkanlığında gerçekleştirildi.


Şahinbey Belediye Meclisi Ocak ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 11 maddenin 4'ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 6'sı Plan Bütçe Komisyonuna, havale edildi. 1 maddede ise denetim komisyonu üyelerinin belirlenmesi istendi.


Denetim komisyonu seçildi


Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Şahinbey Belediyesinin, 2020 yılı Denetim Komisyon üyeliği seçimi yapıldı. Yapılan oylamanın ardından Hamit Kiraz, Fettullah Genç, Hanifi Kızılbağ, Salih Bük ve Mahmut Demirel Denetim Komisyon üyeliğine seçildi


Şahinbey Belediye Meclisi Ocak ayı 2. oturum toplantısını 07 Ocak 2020 Salı günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler