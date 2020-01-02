Yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

02.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:42

2020 yılının ilk meclis toplantısının 1. oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkan Vekili Cuma Güzel başkanlığında gerçekleştirildi.



Şahinbey Belediye Meclisi Ocak ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 11 maddenin 4'ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 6'sı Plan Bütçe Komisyonuna, havale edildi. 1 maddede ise denetim komisyonu üyelerinin belirlenmesi istendi.



Denetim komisyonu seçildi



Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Şahinbey Belediyesinin, 2020 yılı Denetim Komisyon üyeliği seçimi yapıldı. Yapılan oylamanın ardından Hamit Kiraz, Fettullah Genç, Hanifi Kızılbağ, Salih Bük ve Mahmut Demirel Denetim Komisyon üyeliğine seçildi



Şahinbey Belediye Meclisi Ocak ayı 2. oturum toplantısını 07 Ocak 2020 Salı günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA