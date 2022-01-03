YENİ YILIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİKTE SON DURUM - Haberler
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YENİ YILIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİKTE SON DURUM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da yeni yılda haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da yeni yılda haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. İBB'nin yoğunluk haritasına göre trafik yüzde 49 olarak ölçüldü.

İstanbul'da yeni yılın ilk iş gününde Ataşehir Yenisahra D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Servis araçlarının da trafiğe katılımıyla araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 49'a ulaştı.

YENİ YILIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİKTE SON DURUM

YENİ YILIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİKTE SON DURUM

YENİ YILIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİKTE SON DURUM

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