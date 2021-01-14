Yeni yıla bank üstünde yatarak girmişti... Polis ekipleri sahip çıktı
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Yeni yıla bank üstünde yatarak girmişti... Polis ekipleri sahip çıktı

14.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:24

Yeni yıla bank üstünde yatarak girmişti.

Yeni yıla bank üstünde yatarak girmişti... Polis ekipleri sahip çıktı

Sağanak yağıştan korunmak için otobüs durağına sığınan kadına polis ekipleri sahip çıktı

Bursa'da yılbaşına sokakta giren Ayşegül gazetecilere içini döktü

BURSA - Bursa'da yılbaşı gecesini bir parkın bankında uyuyarak karşılayan Ayşegül Dışbudak, bu seferde yağan sağanak yağmurun altında sığındığı otobüs durağında görüntülendi. Dışbudak'a polis ekipleri sahip çıktı.

Soğuk ve yağmurlu havada ayağındaki terlikler ve üzerindeki battaniye ile görüntülenen 30 yaşındaki kadının gazetecilerle yaptığı sohbeti ise yürekleri burktu.

Kendisine ikram edilen yiyecekleri geri çevirmeyen genç kadının zorlu hayat mücadelesi ve umut dolu mesajları etrafındaki herkese duygu dolu anlar yaşattı. Öte yandan, Dışbudak'a polis ekipleri sahip çıktı.

Yeni yıla bank üstünde yatarak girmişti... Polis ekipleri sahip çıktı
Yeni yıla bank üstünde yatarak girmişti... Polis ekipleri sahip çıktı
Yeni yıla bank üstünde yatarak girmişti... Polis ekipleri sahip çıktı
Yeni yıla bank üstünde yatarak girmişti... Polis ekipleri sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN VARDAR

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 15:24:55. #1.14#
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