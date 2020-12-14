Yeni yasaklar neler? Sokağa çıkma ne kadar sürecek? Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yeni yasaklar neler? Sokağa çıkma ne kadar sürecek? Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

14.12.2020 20:21 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:24
Yeni yasaklar neler? Sokağa çıkma ne kadar sürecek? Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılamalarda bulundu. Yeni yasaklar neler? Sokağa çıkma ne kadar sürecek? Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

4 saat süren Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Yeni yasaklar neler? Sokağa çıkma ne kadar sürecek?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE KADAR SÜRECEK?

2 haftadır devam eden sokağa çıkma kısıtlaması yılbaşına kadar devam edecek. Hafta içi 21.00 ile sabah 05.00 arası ; hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arası sokağa çıkma yasağı devam edecektir.

YILBAŞINDA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00 ile 4 Aralık Pazartesi saat 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı olacaktır.

İlgili Haberler

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı, yasak kaç gün sürecek?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı, yasak kaç gün sürecek?
Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında hangi saatlerde sokağa çıkma yasağı olacak?
Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında hangi saatlerde sokağa çıkma yasağı olacak?
Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Akbağ Hakan Taşıyan
Spor Samatta Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Çocuk İzmir Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni yasaklar neler? Sokağa çıkma ne kadar sürecek? Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 20:24:32. #1.15#
title