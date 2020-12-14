Yeni yasaklar neler? Sokağa çıkma ne kadar sürecek? Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?
14.12.2020 20:21 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:24
Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılamalarda bulundu. Yeni yasaklar neler? Sokağa çıkma ne kadar sürecek? Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?
4 saat süren Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Yeni yasaklar neler? Sokağa çıkma ne kadar sürecek?
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE KADAR SÜRECEK?
2 haftadır devam eden sokağa çıkma kısıtlaması yılbaşına kadar devam edecek. Hafta içi 21.00 ile sabah 05.00 arası ; hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arası sokağa çıkma yasağı devam edecektir.
YILBAŞINDA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00 ile 4 Aralık Pazartesi saat 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı olacaktır.