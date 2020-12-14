Yeni yasaklar neler? Sokağa çıkma ne kadar sürecek? Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılamalarda bulundu. Yeni yasaklar neler? Sokağa çıkma ne kadar sürecek? Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?