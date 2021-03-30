Yeni yasaklar bu hafta mı başlayacak? Sokağa çıkma yasağı bu hafta mı başlayacak?

Pazartesi günü yapılan Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sokağa çıkma yasağı ile ilgili neler söyledi? Yeni yasaklar bu hafta mı başlayacak? Sokağa çıkma yasağı bu hafta mı başlayacak? Yeni yasaklar ne zaman başlayacak? Bu hafta Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı?

29 Mart tarihinde yapılan Kabine toplantısısonrası yeni yasak var mı? Kafeler saat kaça kadar açık? 29 Mart Kabine toplantısı kararları! Kafeler kapanacak mı? Restoranlar kafeler tekrardan kapanacak mı? Yeni yasaklar ne zaman başlayacak? Bu hafta Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun &80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

RAMAZAN AYINDA YASAKLAR NELER?

Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.