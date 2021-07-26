Yeni yaptırdıkları ev yandı, gözyaşlarına boğuldu
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Yeni yaptırdıkları ev yandı, gözyaşlarına boğuldu

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta, Paydar ailesinin yeni yaptırdığı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

ZONGULDAK'ta, Paydar ailesinin yeni yaptırdığı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Olayı duyup gelen Şaziye Paydar, evinin yandığını görünce gözyaşlarını tutamadı.

On temmuz Mahallesi Hilmi Uluğ Sokak'ta Suat Paydar'a ait 3 katlı evden bugün saat 14.30 sıralarında dumanların yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen Zonguldak Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Çatıdan eve sıçrayan yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Komşularından, evlerinin yandığını haber alıp gelen Suat Paydar ve eşi Şaziye Paydar, gördükleri manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. Çocuğuna sarılarak ağlayan Şaziye Paydar'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Şaziye Paydar gözyaşları içinde komşularının evine gitti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.On Temmuz Mahalle Muhtarı Tacettin Köroğlu, "Herhalde elektrik kontağından çıktı. Evde kimse yoktu. Evi de yeni yaptırmışlardı. Geçmiş olsun, çok üzgünüz. Tek tesellimiz cana bir şey olmaması" dedi.


Yeni yaptırdıkları ev yandı, gözyaşlarına boğuldu
Yeni yaptırdıkları ev yandı, gözyaşlarına boğuldu
Yeni yaptırdıkları ev yandı, gözyaşlarına boğuldu
Yeni yaptırdıkları ev yandı, gözyaşlarına boğuldu
Yeni yaptırdıkları ev yandı, gözyaşlarına boğuldu
Yeni yaptırdıkları ev yandı, gözyaşlarına boğuldu
Yeni yaptırdıkları ev yandı, gözyaşlarına boğuldu
Yeni yaptırdıkları ev yandı, gözyaşlarına boğuldu
Yeni yaptırdıkları ev yandı, gözyaşlarına boğuldu
Yeni yaptırdıkları ev yandı, gözyaşlarına boğuldu
Yeni yaptırdıkları ev yandı, gözyaşlarına boğuldu
Yeni yaptırdıkları ev yandı, gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

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