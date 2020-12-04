Yeni yapılan evlerinde betonun donmaması için lastik yaktılar
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Yeni yapılan evlerinde betonun donmaması için lastik yaktılar

04.12.2020 09:52 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:07

Yeni yapılan evlerinde betonun donmaması için lastik yaktılar Şırnak'ta havaların soğumasıyla beraber betonu dökülen yeni yapılar, lastik yakılarak ısıtılıyor.

Yeni yapılan evlerinde betonun donmaması için lastik yaktılar

ŞIRNAK - Şırnak'ta havaların soğumasıyla beraber betonu dökülen yeni yapılar, lastik yakılarak ısıtılıyor. Soğuklara karşı betonun donmaması için sabaha kadar nöbet tutan ev sahipleri, buz gibi havada yaktıkları ateşin başında bekliyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde havaların soğumasıyla beraber vatandaşlar, yeni yapıların betonlarının donmaması için lastik yakıp başında sabahlara kadar bekliyor. İlçeye bağlı Başaran köyünde Gazi Gökçe isimli vatandaş, yeni yaptığı evin betonunu döktükten sonra sabaha kadar ateş yakıp burada bekledi. Çocuklarıyla beraber eski araç lastiklerini evin etrafında yakarak hava ısısını yükseltip betona zarar gelmesini önlemeye çalışan Gökçe ve çocukları 'beton' nöbeti tuttu.

Cihat Gökçe, babası ve amcası ile beraber onlarca lastik yakarak inşaatın başında beklediklerini söyledi. Gökçe, "Evimizin betonunu yeni döktük. Havalar çok soğuk olduğu için betonda çatlamalar oluyor ve zarar görüyor. Bu yüzden lastik getirerek ateşler yakıyoruz. Çok zor bu soğukta, sabaha kadar bekliyoruz. Gün boyu böyle devam etti, sabaha kadar ateşler yakmak zorundayız" dedi.

Yeni yapılan evlerinde betonun donmaması için lastik yaktılar
Yeni yapılan evlerinde betonun donmaması için lastik yaktılar
Yeni yapılan evlerinde betonun donmaması için lastik yaktılar
Yeni yapılan evlerinde betonun donmaması için lastik yaktılar
Yeni yapılan evlerinde betonun donmaması için lastik yaktılar
Yeni yapılan evlerinde betonun donmaması için lastik yaktılar
Yeni yapılan evlerinde betonun donmaması için lastik yaktılar
Yeni yapılan evlerinde betonun donmaması için lastik yaktılar
Yeni yapılan evlerinde betonun donmaması için lastik yaktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

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