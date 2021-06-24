Yeni Xbox Game Pass Haziran ayı oyunları belli oldu!

Microsoft, Xbox Games Pass için yeni gelecek Haziran 2021 oyunlarını duyurdu. Toplamda dokuz yeni oyun daha eklenerek, abonelerin beğenisine sunulacak. Limbo, Gang Beast ve daha fazlası Xbox Game Pass'e geliyor! Xbox Game Pass'e yeni gelecek Haziran ayı oyunları listesi!

Microsoft, Xbox Game Pass için gelecek yeni ayın oyunlarını açıkladı. Buna göre Haziran 2021'de Limbo ve Gang Beast dahil olmak üzere 9 oyun Xbox Game Pass'te listelenecek.

Game Pass aboneleri 1 Temmuz tarihine kadar dokuz yeni oyunu indirebilecek. Yeni oyunların yanında tabiki platformdan ayrılan oyunlarda mevcut. 30 Haziran tarihinden itibaren sekiz oyun Xbox Game Pass'ten ayrılacak. İşte, Xbox Game Pass'e dahil edilen oyunlar ve platformdan ayrılan oyunların listesi!

XBOX GAME PASS EKLENECEK OYUNLAR

Worms Rumble (bulut, konsol ve Windows PC) – 23 Haziran

Iron Harvest (Windows PC) – 24 Haziran

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (konsol ve Windows PC) – 24 Haziran

Prodeus (Windows PC üzerinden Oyun Önizlemesi) – 24 Haziran

Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (bulut) – 1 Temmuz

Bug Fables: The Everlasting Sappling (bulut, konsol ve Windows PC) – 1 Temmuz

Gang Beasts (bulut, konsol ve Windows PC) – 1 Temmuz

Immortal Realms: Vampire Wars (bulut, konsol ve Windows PC) – 1 Temmuz

Limbo (bulut, konsol ve Windows PC) – 1 Temmuz

XBOX GAME PASS PLATFORMDAN AYRILACAK OYUNLAR