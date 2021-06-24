Yeni Xbox Game Pass Haziran ayı oyunları belli oldu!
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Yeni Xbox Game Pass Haziran ayı oyunları belli oldu!

Yeni Xbox Game Pass Haziran ayı oyunları belli oldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Microsoft, Xbox Games Pass için yeni gelecek Haziran 2021 oyunlarını duyurdu. Toplamda dokuz yeni oyun daha eklenerek, abonelerin beğenisine sunulacak. Limbo, Gang Beast ve daha fazlası Xbox Game Pass'e geliyor! Xbox Game Pass'e yeni gelecek Haziran ayı oyunları listesi!

Microsoft, Xbox Game Pass için gelecek yeni ayın oyunlarını açıkladı. Buna göre Haziran 2021'de Limbo ve Gang Beast dahil olmak üzere 9 oyun Xbox Game Pass'te listelenecek.

Game Pass aboneleri 1 Temmuz tarihine kadar dokuz yeni oyunu indirebilecek. Yeni oyunların yanında tabiki platformdan ayrılan oyunlarda mevcut. 30 Haziran tarihinden itibaren sekiz oyun Xbox Game Pass'ten ayrılacak. İşte, Xbox Game Pass'e dahil edilen oyunlar ve platformdan ayrılan oyunların listesi!

XBOX GAME PASS EKLENECEK OYUNLAR

  • Worms Rumble (bulut, konsol ve Windows PC) – 23 Haziran
  • Iron Harvest (Windows PC) – 24 Haziran
  • Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (konsol ve Windows PC) – 24 Haziran
  • Prodeus (Windows PC üzerinden Oyun Önizlemesi) – 24 Haziran
  • Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (bulut) – 1 Temmuz
  • Bug Fables: The Everlasting Sappling (bulut, konsol ve Windows PC) – 1 Temmuz
  • Gang Beasts (bulut, konsol ve Windows PC) – 1 Temmuz
  • Immortal Realms: Vampire Wars (bulut, konsol ve Windows PC) – 1 Temmuz
  • Limbo (bulut, konsol ve Windows PC) – 1 Temmuz

XBOX GAME PASS PLATFORMDAN AYRILACAK OYUNLAR

  • Battle Chasers: Nightwar (bulut, konsol ve PC)
  • Marvel vs. Capcom: Infinite (bulut, konsol ve PC)
  • Mistover (PC)
  • Monster Hunter World (bulut ve konsol)
  • Out of Park Baseball 21 (PC)
  • Outer Wilds (bulut ve konsol)
  • Soulcalibur 6 (konsol)
  • The Messenger (bulut, konsol ve PC)
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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