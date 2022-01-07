Yeni VALORANT Ajanı Neon İçin İlk Video Yayınlandı!

Riot Games yeni VALORANT ajanı Neon için ilk tanıtım videosunu oyuncular ile paylaştı. Yeni ajan çok yakında geliyor!

Riot Games 2020 yılının yaz aylarında oyun dünyasına bomba gibi düşen bir proje ile karşımıza çıktı. League of Legends'ın ardından bambaşka bir türde, rekabetçi FPS oyunu VALORANT ile oyun ve espor dünyasını sarsan Riot Games o tarihten bu yana VALORANT'ı sürekli güncel tutarak oyunu her geçen gün bir adım daha öteye taşımayı hedefliyor. Oyuna eklenen yeni haritalar, farklı özelliklere sahip ajanlar ve çok daha fazlası ise bu hedefin en önemli ayaklarından. Riot Games oyuncuların karşısına bu kez de yeni VALORANT ajanı Neon ile çıktı.

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Oyuna eklenecek yeni ajan Neon elektrik ile alakalı güçlere sahip. Aynı zamanda oldukça hızlı ve çevik bir biçimde de hareket ettiği görülen Neon savaş alanında bu özellikleri ile rakiplerin kafasını bir hayli karıştıracak gibi görünüyor. Filipinler'den ekibe katılacak olan ajanın yetenekleri henüz Riot Games tarafından resmi olarak oyuncularla paylaşılmamış olsa da ajanın neler yapabileceği videoda görülüyor. Örneğin güç perdesinden bir koridor yaratabilen karakter bu koridor içerisinde çevresindeki düşmanları da algılayabiliyor. Ayrıca ajan görünüşe göre öldükten sonra yeniden savaş alanına dönebileceği bir de yeteneğe sahip olacak ve böylece rakiplerini terletmeye devam edecek. Elektriğin gücüne sırtını yaslayan ajanın neler yapabileceğini ise ilerleyen günlerde göreceğiz.

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