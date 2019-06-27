Yeni Testere Filminin Çekimleri Birkaç Gün İçerisinde Başlıyor

En Uzun Mesafe (The Longest Yard) ve Büyükler (Grown Ups) filmlerinden de tanıdığımız Chris Rock, Testere filminin yeniden yapımı için Twisted Pictures bir araya geldi. Henüz ismi belli olmayan yeni Testere filminin yönetmeni olan Darren Lynn Bousman, Ekim 2020'de vizyona girecek olan filmin çekimlerinin birkaç gün sonra başlayacağını açıkladı.

"Birkaç gün içerisinde yeni Testere filminin çekimleri başlıyor. Yeniden yapacağımı düşünmediğim bir şey! Dürüst olacağım, ekrandaki vahşete hiç kimse hazır değil."

Yeni Testere filminin senaryosu, Chris Rock tarafından Pete Goldfinger ve Josh Stolberg ile birlikte yazıldı. Chris Rock ve Daniel Haffner, orijinal filmin yaratıcılarından James Wan ve Leigh Whannel ile birlikte filmin baş yapımcılığını da üstleniyor. Filmin yapımcı koltuğunda Mark Burg ve Oren Koules ikilisi otururken yönetmenliğini de Darren Lynn Bousman yapacak.

Chris Rock, Mayıs ayında 2004'ten çıkan ilk filmden beri serinin büyük hayranı olduğunu ve seriye yeni bir film ekleyecekleri için oldukça heyecanlı olduğunu ifade etmişti. Serinin yapımcıları Mark Burg ve Oren Koules ise Chris Rock'ın seride değişiklikler yapmak istediğini ve çekimlerin başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini söylemişlerdi.

Yeniden yapımın yönetmenlik koltuğunda oturacak olan Darren Lynn Bousman, seriye çok da yabancı değil. Kendisi daha önce Testere 2, 3 ve 4'ün yönetmenliğini üstlenmişti. Yeni Testere filminin vizyon tarihi ise 23 Ekim 2020 olacak.