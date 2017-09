Yeni Suzukı Swıft Sport Frankfurt Otomobil Fuarı'nda Tanıtıldı

Suzuki, 2017 Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda orta vadeli yönetim planı 'SUZUKİ NEXT 100' çerçevesinde geliştirdiği en yeni modelİ olan yeni Swift Sport'un dünyaya tanıtımını gerçekleştirdi. Suzuki Türkiye Genel Müdürü Ümit Karaarslan, Yeni Suzuki Swift Sport'un dört çekerli S-Cross modellerinin büyüme stratejisine önemli katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.



Japon otomobil üreticisi Suzuki 2020 yılına kadar her yıl yeni bir model tanıtacak. Marka, orta vadeli yönetim planı 'SUZUKİ NEXT 100' çerçevesinde geliştirdiği ve 2017 Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıttığı yeni Suzuki Swift Sport ile model atağını sürdürüyor. Markanın yakalamış olduğu ivmeden duydukları memnuniyeti ifade eden Suzuki Türkiye Genel Müdürü Ümit Karaarslan, "Suzuki 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde 1.534.000 adetlik satış performansına imza attı. Mart 2018'de sona erecek mali yıl içerisinde ise 3.071.000 adet araç satmayı hedefliyor, ki bu da bir önceki mali yıl ile kıyaslandığında yüzde 5,2'lik bir büyüme anlamına geliyor. Sadece Avrupa pazarı dikkate alındığında yılın ilk yarısında 142.000 adet araç satışı gerçekleştiren Suzuki, önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 24 büyümüş durumda.Satışlardaki ivmede yeni modellerimizin payı büyük. Yeni Suzuki Swift Sport'un dört çekerli S-Cross modellerinin büyüme stratejimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.



"SUZUKİ, ALMANYA'DAKİ YÜKSEK SÜRAT YOL TESTİ PİSTİ ATP'DE DE TESTLER YAPTI"



Yeni Suzuki Swift Sport sürüş keyfi sunmak üzere 'Ultimate DrivingExcitement' kavramı altında geliştirildiğini belirten Karaarslan, "Cinsiyet ve yaş farkı gözetmeksizin sürüş keyfine önem veren herkes için geliştirilen yeni Suzuki Swift Sport otomobil kullanmayı önemseyen ve bir hobi olarak gören sürücülere hitap ediyor. Suzuki, sürüş performansı önemli oranda geliştirdiği yeni Swift Sport ile özellikle hot hatch pazarının merkezi olan Avrupalı tüketicinin gönlünü fethetmeyi hedefliyoruz. Suzuki tarafından geliştirilen ve başta İngiltere ve Almanya olmak üzere Avrupa'da yol testleri gerçekleştirilen yeni Swift Sport için toplamda 1,4 milyon km yol testi gerçekleştirildi. Ayrıca Suzuki bir ilke imza atarak Almanya'daki yüksek sürat yol testi pisti ATP'de de testler yaptı" diye konuştu.



Önceki nesil Swift Sport Kasım 2011'de satışa sunulduğunu, yaklaşık altı yıl aradan sonra yeni Suzuki Swift Sport 3'üncü nesil olarak yollara çıkmaya hazırlandığını aktaran Karaarslan, Yeni Swift Sport, yeni Swift'in üretildiği Japonya'daki Sagara Fabrikasında üretileceğini ve 2018 ilkbahar itibariyle Japonya ve Avrupa dışındaki pazarlarda da satışa sunulacağını dile getirdi.



- İstanbul