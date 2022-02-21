Yeni Street Fighter oyunu duyuruldu!

Street Fighter'ın Twitter'dan yaptığı duyuruda, "Capcom Fighting Collection, 24 Haziran 2022'de Online Rollback Netcode ile 10 klasik dövüşçüyü bir araya getiriyor!" sözlerine yer vererek Street Fighter 6'yı duyurdu.

Ayrıca Street Fighter 6'nın teaser fragmanı da Capcom'un YouTube kanalında yayınlandı. Street Fighter 6'nın fragmanında Ryu ve Akuma gözüküyor. Street Fighter V, 2016'da PS4 ve PC için çıktığında harika görünüyordu, ancak içeriğin yanı sıra hatalar ve sunucu sorunlarından bir hayli muzdaripti. Street Fighter 6'nın çıkış tarihi olarak ise 2022'nin üçüncü çeyreği olarak planlanıyor.

Capcom ayrıca PS4, Xbox, PC ve Nintendo Switch için on adet dövüş oyunundan oluşan bir derleme duyurdu. Capcom Fighting Collection, 24 Haziran'da çıkış yapacak.