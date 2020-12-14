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Yeni single için yeni imaj

14.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:16
Yeni single için yeni imaj

Hem televizyon hem de müzik dünyasındaki işleriyle son 20 yıla damga vuran Keremcem, yeni single'ı 'Geçmiş Olsun'u çıkarmaya hazırlanıyor. Söz ve müziği Alper Narman'a, düzenlemesiyse Deniz Doğançay'a ait olan Geçmiş Olsun'un klibinin yönetimini sanatçının yakın dostu Burak Ertaş gerçekleştirdi.

Keremcem ve Ertaş, klip çekimi için mekanları doğaçlama seçtiler. Haftasonu beş kişilik çekim ekibiyle birlikte İstanbul'dan Kırklareli'nin Karadeniz sahillerine yola çıkan ikili, görselini beğendiği yerlerde duraksayarak şarkıyı klipleştirdi. Yaklaşık üç günde tamamlanan klip çekimlerinde Kıyıköy ve İğneada bölgesinde Fransız Deniz Feneri ve Longoz Ormanlarını arka planda sıklıkla kullanıldı. Rüzgarlı ve soğuk havada gerçekleşen çekimlerde Keremcem modacı Emre Erdemoğlu'nun son koleksiyonundan parçaları kıyafet olarak tercih etti. 16 yıllık müzik kariyerine 5 albüm 5 single sıkıştıran Keremcem, Geçmiş Olsun'u hiçbir müzik şirketine bağlı olmadan 18 Aralık'ta dijital platformlar üzerinden müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Kaynak: Snob Magazin

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