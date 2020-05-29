Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Bülent Ersoy, yeni sezonda Show TV'de yayınlanmaya devam edecek olan Kuaförüm Sensin'in jüri üyesi olacak. Ersoy, imza attığı yeni işinden aylık 3 milyon 250 bin lira kazanacak.

Peş peşe önce en yakın dostu Nur Yerlitaş'ı sonra da annesini kaybetmenin acısını yaşadığı için zor günler geçiren Bülent Ersoy, ekranlara geri dönüyor. Ersoy, yeni sezonda Kuaförüm Sensin isimli yarışmada jüri üyeliği yapacak. AYDA 3 MİLYON TL KAZANACAK Hafta içi her gün yayınlanacak yarışmada jüri koltuğunda oturacak olan Bülent Ersoy, yaptığı anlaşma gereği ayda 3 milyon 250 bin lira alacak. Yeni sezon için Global Medya'nın yapımcıları Oğuz Karaali ve Mustafa Gülnahar ile dudak uçuklatan bir fiyata el sıkışan Bülent Ersoy'un, 'Kuaförüm Sensin' programı için imza atmadan önce ve sonra programın yapımcıları ile birlikte anlaşmanın hayırlı uğurlu olması dileğiyle dualar etti.