Yeni sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi

2019 yılında iş insanı Berk Suyabatmaz'dan boşanan sunucu Burcu Esmersoy (45), önceki akşam yeni sevgilisi Nazım Akmandil (30) ile Etiler'de görüntülendi.

Bir mekan çıkışı kameralara yansıyan ikilinin keyifli halleri dikkat çekti.

"BU İLİŞKİ BANA İYİ GELDİ"

El ele poz veren ikiliden Burcu Esmersoy, "Bu ilişki bana çok iyi geldi. Sanki uzun yıllardır birlikteymişiz gibi hissediyorum" dedi.

EVLİLİK SORUSUNA KAÇAMAK CEVAP

Esmersoy, 'Yeniden evlenecek misiniz?' şeklindeki bir soruya "O konuları açmalayalım arkadaşlar" cevabını verdi.

Ünlü sunucu, '2022'yi nerede karşılayacaksınız?' sorusuna, "Benim bilgim yok. Sevgilime teslim oldum. O nereye götürmek isterse oraya giderim" diyerek dikkat çekti.

NAZIM AKMANDİL KİMDİR?

Burcu Esmersoy'un (45) sevgilisi Nazım Akmandil (30), Türkiye'de mobil oyun sektörünün öne çıkan şirketlerinden birinin kurucu ortağı.

Esmersoy'un sevgilisinden 15 yaş büyük olması sosyal medyada gündem oldu.

AİLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Babası Hüseyin Akmandil, annesi Nesli Akmandil ve kız kardeşi Nur Akmandil ile olan aile fotoğrafında da görülen iş insanının, güzel sunucu ile başlayan aşkını ailesinin nasıl karşıladığı merak konusu oldu.