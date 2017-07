Yeni Seat Arona 2017, Tüm Özellikleriyle Yeni Kompakt Crossover.

Yeni SEAT Arona: Şehirli Modern Karakter





SEAT'ın kompakt crossover segmentindeki yeni modeli Arona beğeniye sunuldu. İspanyol markanın, ileriye doğru bir başka atılımını temsil eden Arona fonksiyonel boyutlarıyla şehir yaşamına uygunluğunun yanında kişiselleştirme özellikleri, gelişmiş güvenlik ve bağlanabilirlik (connectivity) teknolojisi ile öne çıkıyor.



Yeni SEAT Arona 2017, yenilenmiş Leon ve Yeni Ibiza'nın ardından 2017 yılında İspanyol markanın çıkardığı üçüncü modeli oldu. Yeni Ibiza'dan sonra MQB A0 platformunu kullanan ikinci otomobil olan yeni SEAT Arona; kompakt boyutlarının şehir içindeki avantajlarını, şehirden uzaklaştığında gösterdiği crossover özellikleriyle bir araya getiriyor. SEAT Arona, ferah; pratik ve konforlu oluşunun yanı sıra dayanıklı ve dinamik yapısı ile İspanyol markanın sportif DNA'sı ve ustalığını ortaya çıkarıyor. Piyasada daha üst segmentlerde görülen güvenlik ve bağlanabilirlik teknolojisinin; özgün SEAT tasarımıyla birleştiren Arona, İspanya'nın en büyük üretim hacmine sahip Martorell tesisinde üretiliyor.



Yeni SEAT Arona 2017 – Maceraperest şehirli





Kendini belirli bir kategori ile sınırlamaktan çok uzakta olan Arona; crossover görünüşüyle herhangi bir otomobil olmanın çok ötesinde. Kompakt boyutları, yüksek sürüş pozisyonu ve modern tasarımının sağladığı güven ve hakimiyet hissi sayesinde, günlük şehir içi sürüş için mükemmel ama aynı zamanda eğlenceli ve maceraperest bir yapıyı sergiliyor.

Toplam 4.138 mm uzunluğunda olan SEAT Arona, Yeni Ibiza'dan 79 mm daha uzun. Ancak asıl fark, yüksekliği: Arona, Ibiza'ya göre 99 mm daha yüksek.



Sonuç olarak Yeni SEAT Arona 2017, sadece yerden daha yüksek değil, aynı zamanda daha fazla ön ve baş mesafesine ve en önemlisi 400 litre kapasitesiyle daha büyük bir bagaj hacmine sahip. Diğer bir önemli özellik ise, koltuklarının 52 mm daha yüksek olması.



Bu sayede, sürücüye trafiği daha iyi görebilmesi için daha yüksek bir oturma pozisyonu sunarken aynı zamanda araca giriş ve çıkışın çok daha kolay olmasını sağlıyor. Yolcu koltukları ise 62 mm daha yüksek olan Arona'da, baş alanı önde 37 mm, arkada ise 33 mm daha fazla. Ön cam ise daha ferah bir iç mekan yaratmak için Ibiza modeline kıyasla biraz daha dik.



Hiç taviz vermeden çok yönlülük





Yeni SEAT Arona 2017 'deki yüksek konsol konsepti ile otomobildeki her öğeyi, sürücünün gözünü yoldan ayırmadan kolayca kullanabilmesi sağlanıyor. Ayrıca sürücü odaklı tasarlanan göstergeler ile her şey kolay ayarlanabilir ve erişilebilir konumda yer alıyor. Yolcu koltuklarındaki konfor ve yüksek güven hissinin yanı sıra, yeni SEAT Arona'ya özgü tasarlanan kumaşlar, tonlar ve renkler kişiselleştirme açısından birçok olanak sunuyor. Arona'da, kişiselleştirilebilecek 2 renk bölümü bulunuyor: alt gövde ve A-C direkleri de dahil olmak üzere tavan. Tavan gri, siyah, turuncu veya gövde ile aynı renk ile tercih edilebiliyor. Bu da Arona için 68 farklı renk kombinasyonunu mümkün kılıyor.



SEAT yelpazesindeki her model dinamik, teknolojik ve sportif bir karaktere sahip ve yeni SEAT Arona, bu özelliklerin tümüne daha ferah bir iç mekan ile daha fazla kullanım seçeneği ekliyor.



Yeni SEAT Arona, diğer SEAT modelleri gibi, Ön Bölge Asistanı, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Stop&Go (ACC ve DSG şanzıman ile birlikte), Yorgunluk Tespit Sistemi, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Geri Görüş Kamerası, 8 inç siyah dokunmatik ekran ve kablosuz şarj ünitesi gibi sürücü destek ve bilgi-eğlence sistemlerinin tümünü içeriyor. Yeni SEAT Arona'da, opsiyonel olarak Arka Çapraz Trafik Uyarısı, Kör Nokta Tespit Sistemi ve hem paralel hem dikey yönde park manevralarında yardımcı olan Park Asistanı da sunuluyor.



Tamamen bağlı ve kendi tarzına sahip





Bağlanabilirlik (connectivity) teknolojisi düşünüldüğünde, Arona'da Apple Car Play, Android Auto ve Mirror Link fonksiyonları bulunuyor. Ses özellikleri olarak ise, Yeni SEAT Arona 2017'de opsiyonel olarak 6 premium hoparlör; 300W 8 kanallı amplifikatör ve bagaj bölmesinde bir subwoofer ünitesini içeren BeatsAudio ses sistemi sunuluyor. Çift renkli (kırmızı ve beyaz) LED ortam aydınlatması ve Aircare filtreli çift bölgeli klima kontrolü bulunan Arona'da; çekici bir renge ve mükemmel aydınlatma özelliklerine sahip üçgen şeklindeki farlar, otomobilin anında tanınmasını sağlıyor. Arka stop lambaları da LED ve çiftli yapısı sayesinde ekstra görsel genişlik yaratıyor.



Mükemmel yol arkadaşı





Yeni SEAT Arona 2017 'nin tüm motorlarında doğrudan yakıt enjeksiyonu, turbo şarj ünitesi ve Stop/Start sistemi bulunuyor. 95 HP ve 115 HP güç üreten benzinli 1.0 TSI motor ile 95 HP güç üreten dizel 1.6 TDI motor seçenekleriyle, manuel ve DSG şanzımanlı olarak satın alınabilecek olan Arona, 2017 senesinin sonunda Türkiye'de satışa sunulacak.



