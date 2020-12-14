Yeni PTT binası hizmete girdi
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Yeni PTT binası hizmete girdi

14.12.2020 14:00 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:04
Yeni PTT binası hizmete girdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Merkez PTT binası hizmete açıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Merkez PTT binası hizmete açıldı. İlçede bir süredir İbrahim Efe Caddesi üzerinde bulunan bir binada verilen PTT hizmetleri, bugünden itibaren Merkez PTT binasından verilmeye başlandı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, sabah erken saatlerde Merkez PTT binasına gelerek, personele 'hayırlı mesailer' temennisinde bulundu. Binada incelemede bulunan Bozkurt, çeşitli işlemleri için PTT'ye gelen vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Bozkurt, PTT'nin hizmete başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kdz. Ereğli Merkez PTT binamız, bugünden itibaren hizmet vermeye başladı. Aybaşında yaptığım açıklamada da ifade ettiğim gibi, PTT binamızın yapımını tamamladıktan sonra tefrişatını da hızlı bir şekilde bitirerek yeni yıla girmeden halkımızın hizmetine açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. PTT'nin hizmete girmesiyle birlikte, ilçe merkezindeki hareketliliğin biraz daha artacağına inanıyorum. Bu vesileyle, PTT binamızın ilçemize kazandırılmasında geçmişten bu güne katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ediyor, kıymetli vatandaşlarımız ile PTT çalışanlarına bir kez daha hayırlı, uğurlu olsun diyorum."dedi.

İbrahim Efe Caddesi üzerinde bulunan PTT binası ise yine PTT'ye bağlı olarak kargo hizmeti vermeye devam edecek. - ZONGULDAK

Yeni PTT binası hizmete girdi
Yeni PTT binası hizmete girdi
Yeni PTT binası hizmete girdi
Yeni PTT binası hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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