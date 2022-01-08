Yeni proje için start aldı

Ünlü fotoğrafçı Burak Bulut'un objektiflerine yansıyarak özel fotoğraflar çektirdi. Berna Keskin Sadri Alışık Kültür Merkezi Akademi 35.5 Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldıktan sonra birçok tiyatro oyununda sahne aldıktan sonra Acil Aşk Aranıyor, Kiraz Mevsimi ve Kardeş Payı dizilerinde rol aldı.

Sonrasında 2017 yılında ise Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Elif dizisinde Hümeyra karakteri ile oyunculuk serüvenini sürdürdü. Suzan Suzi adlı sinema filmi de çeken Berna Keskin filmde Suzi'yi canlandırdı.

Elif dizisinde yaklaşık 500 bölüme yakın rol alan Berna Keskin özellikle diğer başrol oyuncularından partneri Cem kılıç ile birlikte dizide sevenlerinin beğenisini kazanmıştı.

Yeni projesi için açıklama yapmayan ünlü oyuncu " şuan yeni projemi açıklamak için çok erken, yeni fotoğraf çekimlerini tamamlandı, görüşmelerimiz sürüyor, umarım iyi bir sonuç alırız" dedi.