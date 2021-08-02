Yeni proje için görüşmeler yapıyor
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Yeni proje için görüşmeler yapıyor

Yeni proje için görüşmeler yapıyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Diriliş Ertuğrul', 'Kurt Seyit ve Şura' gibi dizilerinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Atilla Kılıç, Miami dönüşü önceki akşam objektiflere takıldı.

Oyuncu Atilla Kılıç, önceki akşam iş insanı arkadaşı Metin Duman ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Develi adlı mekanda yemek yiyen ikili, yemek sonrası yürüyüşe çıktılar. 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kurt Seyit ve Şura' gibi dizilerinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kılıç'a "Neler yapıyorsunuz?" şeklindeki soruya "Miami'den yeni geldim. Oğlumuda alıp pandemi'de biraz kafa dinledim. Yakın zamanda TRT'de Yavuz Sultan Selim'i canlandırdığım bir projede yer aldım. Yeni yayınlandı. Bir kaç projeyle görüşüyoruz. Herşeyin hayırlısı." cevabını verdi.

Kaynak: Snob Magazin

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