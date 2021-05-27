Yeni Pokemon oyunları duyuruldu! Pokemon Legends: Arceus ve Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl çıkış yapacağı tarihler
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Yeni Pokemon oyunları duyuruldu! Pokemon Legends: Arceus ve Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl çıkış yapacağı tarihler

Yeni Pokemon oyunları duyuruldu! Pokemon Legends: Arceus ve Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl çıkış yapacağı tarihler
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

The Pokemon Company, Pokemon Legends: Arceus ile Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl'ün çıkışını gerçekleştireceği tarihleri açıkladı.

Pokemon Legends: Arceus 28 Ocak 2022'de ve Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl 19 Kasım 2021'de Switch için çıkışını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Açık dünya RPG Pokemon oyunu Pokemon Legends: Arceus oyuncuları Pokemon Diamond ve Pearl'den tanıdık gelen Sinnoh bölgesine götürmüş olacak. Oyunseverler partner Pokemon'lar Rowlet, Cyndaquil veya Oshawott'tan birini seçmekte özgür olacaklar ve oyuna başlamış olacaklar. Oyun, efsanevi Pokemon Arceus standartlarında gelişmiş olacak.

Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl, 2006 senesinde DS için piyasaya sunulmuş olan Pokemon Diamond ve Pokemon Pearl'ün tamamen yenilenerek iyileştirme yapılan sürümleri. Remake çeşitli oynanış düzenlemeleri ile beraber chibi-3D sanat stiline geçiş yapacak ve savaşlar da 3DS ile Switch'teki Pokemon oyunlarına benzer bir şekle kavuşacak.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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Yeni Pokemon oyunları duyuruldu! Pokemon Legends: Arceus ve Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl çıkış yapacağı tarihler - Haberler
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