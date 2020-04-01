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İstanbul, Zabıta, Yerel

- Yeni pazar kararları İstanbul'da uygulanmaya başlandı

- Yeni pazar kararları İstanbul'da uygulanmaya başlandı Zabıta ekipleri yeni genelde kapsamında denetlemelerde bulundu İçişleri Bakanlığı pazar yerlerinde alınacak tedbirler için bu sabah valiliklere yeni bir yazı gönderdi.

01.04.2020 14:01 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:04
- Yeni pazar kararları İstanbul'da uygulanmaya başlandı

- Yeni pazar kararları İstanbul'da uygulanmaya başlandı

Zabıta ekipleri yeni genelde kapsamında denetlemelerde bulundu

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı pazar yerlerinde alınacak tedbirler için bu sabah valiliklere yeni bir yazı gönderdi. Yazının gönderilmesinin ardından yeni tedbirler İstanbul'da bulunan semt pazarlarında uygulanmaya başlandı. Esenyurt'ta zabıta ekipleri yeni genelde kapsamında gün boyu denetlemelerde bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı pazar yerlerinde alınacak tedbirler için valiliklere yeni yazı gönderdi. Pazar yerlerinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ilave tedbirler alınacak. Buna göre, pazar yeri alanına kontrollü giriş çıkış yapılacak, giriş çıkış dışındaki alanlar demir bariyerle kapatılacak. Pazar yerine giriş ve çıkışlar aynı yerden yapılmayacak. Tezgah araları en az 3 metre olacak. Pazar yerine esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınacak. Bu genelge kapsamında Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri ise pazar yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler öncelikle maske ve eldiven konusunda pazarcıları uyardı. Ardından sosyal mesafeyi koruma konusunda yerlere afişler yapıştırıldı.

"65 yaş üstü vatandaşlarımız ve çocuklar pazara gelmesin"

Pazarlarda aldıkları önlemlerden bahseden Zabıta Amiri Ercan Yıldırım, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesi bizim elimize ulaştıktan sonra ekiplerimizle beraber pazar yerlerinde önlemler almaya başladık. Bugün kapalı pazardayız yeni genelgenin kurallarına göre sadece gıda satışına izin veriyoruz. Pazarların giriş ve çıkışlarında da ekiplerim tüm denetimleri yapıyorlar. Pazar esnafına da eldiven ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Halkımızdan da destek bekliyoruz 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve çocukların pazara gelmemesi konusunda dikkatli olmalarını bekliyoruz" dedi.

"Müşterilere de kendimiz veriyoruz kesinlikle seçtirmiyoruz"

Pazar esnafı Savaş Başkan, "Elimizden geldiği kadar kurallara uymaya çalışıyoruz. Ürünlerimizin üstünü kapattık. Maskemizi ve eldivenimizi taktık. Sürekli olarak ellerimizi dezenfekte ediyoruz. Müşterilere de kendimiz veriyoruz kesinlikle seçtirmiyoruz ve sosyal mesafeyi de koruyoruz" şeklinde konuştu.

Sİ-EG-

- Yeni pazar kararları İstanbul'da uygulanmaya başlandı

Kaynak: İHA

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- Yeni pazar kararları İstanbul'da uygulanmaya başlandı
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