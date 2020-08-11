Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok

Son dönemde yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, eski CHP ve SHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile bir araya geldi. Muharrem İnce görüşmede, şimdilik yeni parti kurma gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade etti.

11.08.2020 20:09 | Son Güncelleme: 11.08.2020 20:38

Yeni parti kurma iddialarıyla gündemde olan Muharrem İnce, CHP'nin önde gelen isimlerinden Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile yaptığı görüşmede, "Şimdilik parti kurma fikrim yok. Ben Anadolu'yu dolaşacağım" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve CHP'nin önde gelen isimlerinden olan eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, geçtiğimiz günlerde genel merkezde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Gazeteci İsmail Saymaz, bugün ise Çetin ve Karayalçın'ın Muharrem İnce ile görüştüğünü açıkladı.

"ŞİMDİLİK PARTİ KURMA DÜŞÜNCEM YOK"

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapan İsmail Saymaz, "Çetin ve Karayalçın'ın Muharrem İnce ile görüşmesi bitti. İki ağabey, İnce'ye şöyle dedi: 'Perşembe günü basın toplantısı yapma. Yapacaksan da masayı devirme. Partide kal, bu süreçte ayrılmak olmaz.' İnce şöyle dedi: Şimdilik parti kurma fikrim yok. Ben Anadolu'yu dolaşacağım" ifadelerini kullandı.

Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok
Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok

İlgili Haberler

2020 anketleri! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları burada! Kronolojik sırayla anketler ve anket sonuçları
2020 anketleri! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları burada! Kronolojik sırayla anketler ve anket sonuçları

Manşet

Haberler

Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü Ekonomi
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil Güncel
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip...
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor 3. Sayfa
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim 3. Sayfa
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Magazin
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Magazin
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti
Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti
ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması
ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması
Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da 'yüksek riskli deney' olarak nitelendirildi
Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi
'Bir teneke altın var' rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti
"Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Ahşap evde çıkan yangın faciaya neden oldu: 5 ölü
Ahşap evde çıkan yangın faciaya neden oldu: 5 ölü
Sanayide tabancayla alacaklısını kovalayan şahıs, 3 kişiyi vurdu
Sanayide tabancayla alacaklısını kovalayan şahıs, 3 kişiyi vurdu
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı
Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldu
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Süleyman Soylu Lale Karabıyık Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı İzzet Yıldızhan Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Caner Erkin Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla Euro Rusya Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 20:43:23. #1.14#
title