Yeni nesil zora gelmiyor

Eskişehir'deki otomobil tamircileri, yeni neslin bu mesleğe ilgi göstermemesinden dolayı çırak sıkıntısı yaşıyor.

Eskişehir'deki otomobil tamircileri, yeni neslin bu mesleğe ilgi göstermemesinden dolayı çırak sıkıntısı yaşıyor. Yılların ustası Emre Köksal, "Bir memur ortalama 4 bin-4 bin 500 lira maaş alırken yanımızda yetişen bu mesleği dört dörtlük yaparsa aylık 15 bin liraya kadar maaş alabiliyor" dedi.

Otomobil tamircileri genellikle küçük yaşlarda aileleri tarafından bir ustanın yanına çırak olarak verilerek mesleğin erbabı olmaları ile biliniyor. Özellikle geçmişte yaz aylarında bir ustanın yanında küçük yaşlarda çırakların görülmesi normal bir durumken, şimdilerde ise sanayi sitelerinde çırak azlığından dolayı sıkıntı yaşanıyor. Dükkanlarına alet edevat toplamaya bile çırak bulamayan ustalar, bu durumun değişmemesi halinde gelecekte yeni ustaların olmayacağını ve yetişen sınırlı sayıda çırağın tüm şehrin işlerine bakacağına vurgu yaptı.

Yeni neslin mesleğin zorluklarından dolayı bu işe sıcak bakmadığından ve buna bağlı olarak dükkanında çalışacak çırak sıkıntısı yaşandıklarından bahseden araç tamircisi Emre Köksal, bugüne kadar dükkanına gelen çırakların ise çeşitli bahanelerle işi bıraktıklarını anlattı. Kendisinin de 10 yaşından beri sanayide çalıştığını ve sonrasında otomobil tamircisi olduğunu aktaran Emre Köksal, "Ortaokuldan mezun oldum, 10-11 yaşında bu mesleğe başladım. Çıraklıkta ustalarımız bu mesleği öğretebilmek için, bizi ezdiler. Allah razı olsun iyi ki ezmişler çünkü onların sayesinde bu meslekten ekmek yiyoruz şimdi. Onlar bizi ezmeseydi şimdi bir soytarı olurduk doğruya doğru. Şu anda çırak bulamıyoruz. Bir memur ortalama 4 bin - 4 bin 500 lira maaş alıyor, ama bizim yanımızda yetişen bir çocuk, eğer bu mesleği dört dörtlük yaparsa aylık 15 bin liraya kadar maaş alabiliyor, bu rakam kendini geliştirmesine göre artabilir" diye konuştu.

"30 çırağın 20'si işten ayrıldı"

Tecrübeli tamirci Emre Köksal, usta olduğundan beri 30 çırağın geldiğini ama 20'sinin işten çeşitli bahanelerle ayrıldıklarını ifade etti. Bazı azimli çocukların da yanında çalıştığını ifade eden Köksal, o çıraklarının hem okuyup hem çalıştıklarını ve şu an iyi yerlere geldiklerini aktardı. Şu anda Eskişehir Küçük Sanayi Sitesi'nde çok az çırağın var olduğunu söyleyen Köksal, gelecekte tüm şehrin işlerine o çırakların bakacağını ifade etti.

"Bugüne kadar 30 çırak işe almışımdır, bunun 20'si kaçmıştır. Genelde söyledikleri; 'ben bu işi yapamam, parası çok az, çalışma ortamı çok kirli" gibi bahaneler. Ama bu 30 kişinin arasından azimlileri de çıkmıyor değil. Örneğin, lisede uçak bölümü okuyan bir çırağım vardı hem okudu hem çalıştı. Benim gördüğüm kadarıyla biz son ustalarız. Birkaç tane çırak var, bundan 10-20 yıl sonra o çocuklar tüm Eskişehir'in işini yapacak. Bugün servise gidin, motor bölümünden eleman topluyorlar ama elemanlar sadece işin teoriğini biliyor, mekanik bilmiyorlar, pratik tecrübesi çok az."

"Yeni nesil zora gelmiyor"

Bir başka tamirci olan Ramazan Uslu, çocukluğundan beri sanayide çalıştığını ve edindiği tecrübeler sayesinde bu meslekten para kazandığını dile getirdi. Uslu, dükkanında bir çırağa ihtiyacı olduğunu ama şimdiki neslin rahata alışık olduklarını için bu mesleğe sıcak bakmadığını söyleyerek eleman sıkıntısı yaşadığını aktardı. Tecrübeli esnaf Ramazan Uslu konuyla alakalı, "14 senedir sanayide çalışıyorum. Çıraklık okuluna gittim, kalfalık ve ustalık belgesi aldım sonra dükkan açtık. Çıraklıktan yetişmek çok önemli, tecrübe her zaman daha başka oluyor. Elimizin altında bir yardımcımız olsa çok iyi olur. Birini bulsak bile birinci gün duruyor, ikinci gün gelmiyorlar. Sebebi bence yeni nesil rahat yetişiyor, zora gelmiyorlar, biraz bağırsan hemen gidiyorlar" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı