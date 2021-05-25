Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi oyuncuları kim? Yeni Nesil Ajan XXX 3 konusu, oyuncuları ve Yeni Nesil Ajan XXX 3 özeti!
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YENİ NESİL AJAN XXX 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Aksiyon türünü sevenleri sinema salonlarına çekmesi beklenen film, ekstrem sporcuyken devlete ajanlık yapan Xander Cage'in geri dönüşünü, ölümcül savaşçı Xiang ve ekibiyle Pandora'nın Kutusu olarak bilinen tehlikeli bir silahı ele geçirme yarışını konu alıyor.
YENİ NESİL AJAN XXX 3 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: D.J. Caruso
Oyuncular: Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Donnie Yen, Nina Dobrev, Rory McCann
Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim
Yapım Yılı: 2017 (117 dk)
Vizyon Tarihi : 27 Ocak 2017 Cuma
Senaryo: F. Scott Frazier, Chad St. John