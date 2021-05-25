Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi oyuncuları kim? Yeni Nesil Ajan XXX 3 konusu, oyuncuları ve Yeni Nesil Ajan XXX 3 özeti!
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Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi oyuncuları kim? Yeni Nesil Ajan XXX 3 konusu, oyuncuları ve Yeni Nesil Ajan XXX 3 özeti!

Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi oyuncuları kim? Yeni Nesil Ajan XXX 3 konusu, oyuncuları ve Yeni Nesil Ajan XXX 3 özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yeni Nesil Ajan XXX 3 konusu, özeti ve Yeni Nesil Ajan XXX 3 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yeni Nesil Ajan XXX 3 filminin detYeni Nesil Ajan detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmini izleyecek olanların merak ettiği Yeni Nesil Ajan XXX 3 konusu nedir, Yeni Nesil Ajan XXX 3 oyuncuları kimler ve Yeni Nesil Ajan XXX 3 özeti gibi konuları inceliyoruz.

YENİ NESİL AJAN XXX 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aksiyon türünü sevenleri sinema salonlarına çekmesi beklenen film, ekstrem sporcuyken devlete ajanlık yapan Xander Cage'in geri dönüşünü, ölümcül savaşçı Xiang ve ekibiyle Pandora'nın Kutusu olarak bilinen tehlikeli bir silahı ele geçirme yarışını konu alıyor.

YENİ NESİL AJAN XXX 3 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: D.J. Caruso

Oyuncular: Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Donnie Yen, Nina Dobrev, Rory McCann

Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim

Yapım Yılı: 2017 (117 dk)

Vizyon Tarihi : 27 Ocak 2017 Cuma

Senaryo: F. Scott Frazier, Chad St. John

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