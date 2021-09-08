Yeni nesil açık bankacılığın 'takım lideri' Sadık Kabaoğlu Eçözüm'de
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Yeni nesil açık bankacılığın 'takım lideri' Sadık Kabaoğlu Eçözüm'de

Yeni nesil açık bankacılığın 'takım lideri' Sadık Kabaoğlu Eçözüm'de
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bankacılık sektöründe internet şubesi, mobil bankacılık ve web siteleri gibi dijital bankacılık kanalları ve bunlarla bağlantılı süreçlerin yönetimlerinde 20 yılı aşkındır görev yapan Sadık Kabaoğlu, Online Tahsilat ve Açık Bankacılık Platformu Eçözüm'ün Ürün Yönetimi'nden sorumlu Genel...

Bankacılık sektöründe internet şubesi, mobil bankacılık ve web siteleri gibi dijital bankacılık kanalları ve bunlarla bağlantılı süreçlerin yönetimlerinde 20 yılı aşkındır görev yapan Sadık Kabaoğlu, Online Tahsilat ve Açık Bankacılık Platformu Eçözüm'ün Ürün Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. 

Yeni görevine ilişkin açıklama yapan Sadık Kabaoğlu, "Fintech sektörünün en önde gelen firmalarından olan Eçözüm'de ekosistemin en yenilikçi ve en iyi müşteri deneyimi sunan ürünleri mevcut. Biz de bu ürünleri yeni nesil teknolojilerle entegre ederek geliştirmek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ekibimiz çok dinamik, vizyoner ve yenilikçi. Bu muhteşem ekip ile sektöre ilkleri kazandırmaya devam edeceğim için heyecanlıyım" dedi.

'YENİ NESİL VE EZBER BOZAN DİJİTAL AÇIK BANKACILIK PLATFORMU' HEDEFİYLE İLERLİYORUZ'

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümü mezunu olan Sadık Kabaoğlu, "Eçözüm olarak yeni ürünlerimiz ile 'Yeni Nesil ve Ezber Bozan Dijital Açık Bankacılık Platformu' hedefiyle ilerliyoruz. Dijital platformların yönetimi konusundaki tüm uzmanlığımızı 'Online Tahsilat ve Açık Bankacılık' ürünlerine  dönüştürüyoruz. Eçözüm'ün Netahsilat, Netekstre, PosRapor gibi binlerce kullanıcısı olan ürünlerinin altyapı güncellemeleri ve dijital ürün çeşitliliğinin artırılması, açık bankacılık, online tahsilat ve ödeme ekosistemindeki tüm ürün geliştirme süreçlerini koordine edeceğiz. Amacımız tüm sektörlerde daha fazla firmaya 'fintech' çözümleri sunmak" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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