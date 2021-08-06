Yeni Milli Eğitim Bakanı açıklaması! Mahmut Özer kimdir? Yeni Milli Eğitim Bakanı kim oldu?

Kulislerde görevden ayrılacağı konuşulan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevinden istifa etti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre Selçuk'un yerine Prof. Dr. Mahmut Özer getirildi. Peki, Mahmut Özer kimdir? Yeni Milli Eğitim Bakanı kim oldu? İşte, yeni Milli Eğitim Bakanı açıklaması!

Yeni Milli Eğitim Bakanı açıklaması! Mahmut Özer kimdir? Yeni Milli Eğitim Bakanı kim oldu? başlıkları Ziya Selçuk'un açıklamalarının ardından merak edilen konular arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı görevinden affını isteyen ve talebi kabul edilen Ziya Selçuk'tan ilk açıklama geldi. Selçuk istifasıyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada "Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey'e ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza başarılar diliyorum" dedi.

YENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.

YENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI KİM OLDU?

Buna göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.

PROF. DR. MAHMUT ÖZER KİMDİR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 Mayıs 1970'te Tokat'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu ilde tamamlayan Özer, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden 1992'de mezun oldu.

Yüksek lisans ve doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nda tamamlayan Özer, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında 1992 ile 1994 yılları arasında elektronik mühendisi olarak çalıştı.

Özer, 1994-2002 yıllarında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde öğretim görevlisi, 2002-2010 yıllarında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

28 Kasım 2010 ile 4 Ekim 2017 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Özer, 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 döneminde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği, Türk Standartları Enstitüsü Genel Kurul Üyeliği görevlerinde bulundu.

Özer, 4 Ekim 2017'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı görevine atandı.

Halen İslam Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği Başkanı olan Özer, 8 Ağustos 2018'den bu yana Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Milli Eğitim bakan yardımcılıklarına da 3 isim atandı. Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına da Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı atandı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Yayıncılık Yönetimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Yiğitbaşı'nın, çocuk ve gençlere yönelik yayınlar ve medya içerikleri, siyasal iletişim ve siyasal söylem, medyada mültecilik, toplumsal cinsiyet, trans medya hikaye anlatıcılığı konularında çalışmaları bulunuyor.